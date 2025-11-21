DAX23.203 -0,3%Est505.531 -0,7%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto11,42 -5,8%Nas22.078 -2,2%Bitcoin72.727 -3,2%Euro1,1525 ±-0,0%Öl62,85 -0,5%Gold4.076 ±-0,0%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
NVIDIA 918422 Rheinmetall 703000 RENK RENK73 DroneShield A2DMAA Siemens Energy ENER6Y Amazon 906866 Deutsche Telekom 555750 Tesla A1CX3T Alphabet A (ex Google) A14Y6F TKMS thyssenkrupp Marine Systems TKMS00 Infineon 623100 Lufthansa 823212 SAP 716460 Siemens 723610 Palantir A2QA4J
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX schwächer -- Portfolio von NVIDIA -- Bitcoin & Co. brechen ein -- D-Wave, SAP, Novo Nordisk, Siemens Energy, DroneShield, Rheinmetall, RENK und HENSOLDT im Fokus
Top News
23.000-Punkte-Marke zurückerobert: DAX reduziert Verluste - NVIDIA-Rally verpufft schneller als gedacht 23.000-Punkte-Marke zurückerobert: DAX reduziert Verluste - NVIDIA-Rally verpufft schneller als gedacht
Webinar: Unterschätzte Chancen - Small-Cap-ETFs im aktuellen Marktumfeld Webinar: Unterschätzte Chancen - Small-Cap-ETFs im aktuellen Marktumfeld
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Ölpreise sinken leicht

21.11.25 14:31 Uhr

NEW YORK/LONDON (dpa-AFX) - Die Ölpreise sind am Freitag etwas gesunken und haben den Erholungsversuch vom Vortag abgebrochen. Der Preis für ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent zur Lieferung im Januar fiel um 46 Cent auf 62,92 US-Dollar. Der Preis für ein Barrel der US-Sorte WTI zur Lieferung im Dezember ging um 56 Cent auf 58,44 Dollar zurück.

Eine allgemein trübere Stimmung an den Finanzmärkten kurz vor dem Wochenende belastet auch die Ölpreise. Außerdem wurde erneut auf den Friedensplan der USA für die Ukraine als Belastung verwiesen. Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj machte sich den Vorschlag der USA ausdrücklich nicht zu eigen, zeigte sich aber gesprächsbereit.

Am Freitag sind die jüngsten US-Sanktionen gegen die russischen Ölkonzerne Rosneft und Lukoil in Kraft getreten. Nach Einschätzung von Rohstoffexperten der Commerzbank sind damit die russischen Ölexporte stärker in den Fokus gerückt. "Eine weitere Verringerung der Lieferungen könnte einem Rückgang der Ölpreise entgegenwirken", heißt es im Marktkommentar./jkr/jha/