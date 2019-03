Value-Stars-Deutschland-Zertifikat: Mit Nebenwerten den DAX schlagen

Nicht immer bringen die größten Aktien auch die größten Gewinne. Vielmehr lässt sich auch und gerade durch systematisches Investieren in solide deutsche Nebenwerten eine außergewöhnliche Performance erzielen. Das zeigt der aktiv gemanagte Value-Stars-Deutschland-Index, der seit der Auflage am 23. Dezember 2013 inzwischen eine Rendite von gut 82 % erzielt hat (Stand: 31.01.2019). Zum Vergleich: Damit hat er nicht nur den deutschen Leitindex DAX abgehängt, der im selben Zeitraum um 18,4 % zulegte, sondern auch den Nebenwerte-Index SDAX, der seitdem auf ein Plus von 55,5 % kommt.

Das Erfolgsrezept hinter der Performance des Value-Stars-Deutschland-Index ist nicht etwa riskante Zockerei, sondern die bewährte "Value-Investing-Strategie" des Börsenbriefs "Der Anlegerbrief". Diese wird bereits seit 1999 im Musterdepot des Anlegerbriefs praktiziert und hat dort eine Durchschnitts­rendite von rund 17 % pro Jahr erwirtschaftet. Die Strategie beruht auf den Anlage­grundsätzen erfolgreicher Investoren wie Warren Buffett oder Benjamin Graham. Im Zentrum stehen dabei rein fundamentale Kriterien wie die wirtschaftliche Verfassung und Wettbewerbs­position eines Unternehmens, die Managementqualität und vor allem der innere Wert einer Aktie, der deutlich über dem Kurswert liegen sollte. Holger Steffen, Chefanalyst des Anlegerbriefs: "Vereinfacht gesagt folgen wir der Faustformel, dass ‚1 Euro für 50 Cent‘ gekauft werden soll."





Anleger können unkompliziert an dem Index partizipieren, über einwird der Index 1:1 abgebildet. Das Zertifikat kann täglich über die Börse vom Emittenten gekauft oder an ihn verkauft werden.

Wichtige Hinweise:

Dieser Text richtet sich nur an Anleger mit dauerhaftem Wohnsitz in Deutschland. Er dient ausschließlich zu Informationszwecken und stellt weder ein Angebot noch eine Beratung, Empfehlung oder Aufforderung zum Kauf oder Verkauf des dargestellten Zertifikats dar. Den oben genannten Chancen stehen naturgemäß auch Risiken gegenüber, insbesondere das Ausfallrisiko des Emittenten und das Kursrisiko des Zertifikats bei negativer Entwicklung der im Index enthaltenen Aktien. Zudem stellen weder die historischen Renditen des Zertifikats noch des Musterdepots des Anlegerbriefs eine Garantie für zukünftige Erträge dar.

Es wird dringend empfohlen, dass Anleger vor einer Investition den Rat eines qualifizierten Finanzberaters einholen. Eine Anlageentscheidung sollte nur auf der Grundlage der Informationen und insbesondere der Risikohinweise in den prospektrechtlichen Dokumenten der Lang & Schwarz Aktiengesellschaft (Endgültige Bedingungen, Basisprospekt nebst Nachträgen auf www.ls-tc.de) erfolgen.

