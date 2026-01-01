DAX24.690 -1,1%Est505.893 -0,6%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto11,81 -6,5%Nas23.207 -1,3%Bitcoin76.709 -3,5%Euro1,1734 +0,7%Öl64,78 +0,9%Gold4.753 +1,8%
Börsenausblick 2026

JETZT LIVE mit Wieland Staud: TOP-Aktien, Leitindizes und Gold - dein optimaler Börsenstart für 2026

20.01.26 17:53 Uhr
JETZT LIVE mit Wieland Staud: TOP-Aktien, Leitindizes und Gold - dein optimaler Börsenstart für 2026 | finanzen.net

Von Dow bis Nikkei über DAX und Euro Stoxx bespricht Wieland Staud heute Abend ab 18 Uhr die TOP-Werte, Leitindizes 2026 und natürlich auch die Perspektive zum stärksten Asset des vergangenen Jahres: Gold!

Die Börse hält keinen Winterschlaf - und die kommenden Monate versprechen reichlich Bewegung. Im Fokus des Webinars am 20. Januar ab 18 Uhr stehen die großen Indizes wie DAX, Euro Stoxx 50, CAC 40, S&P 500 und Nikkei 225: Wo stehen die Märkte aktuell, welche Signale senden Konjunktur, Geldpolitik und Unternehmensgewinne - und wo lauern Chancen oder Risiken für das zweite Halbjahr?



» Hier anmelden für einen umfassenden Marktüberblick 2026!



Darüber hinaus nimmt Wieland Staud Verteidigungswerte und relevante Indizes, die Entwicklung von Renditen, Gold und Silber, Goldminen-Aktien (Gold Bugs) sowie den Wechselkurs EUR/USD unter die Lupe. Abgerundet wird der Ausblick für 2026 durch eine Auswahl einzelner Aktien, die derzeit besonders spannend erscheinen.

Ein Webinar für alle, die nicht jedes Detail einzeln verfolgen wollen, sondern eine klare Einordnung suchen: Was ist wichtig, was ist Lärm - und worauf kommt es in den nächsten Monaten wirklich an?



» Sicher Dir jetzt Insider-Einblicke und sei heute Abend ab 18 Uhr live dabei!



Das Webinar wird Dir präsentiert von Goldman Sachs



Dein Experte im Webinar



Ihr Experte im Online-Seminar Wieland Staud ist technischer Analyst seit 1993. 1997 hat er Staud Research gegründet und schreibt seit 2003 eine zweiwöchentliche Kolumne für die FAZ. Immer montags erscheint seine Publikation StaudReport.



