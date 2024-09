Um 18 Uhr live: Zinswende voraus - sollten Sie jetzt mit Anleihen das Zins-Niveau sichern?

Hohe Zinsen sichern

Die Zinswende steht bevor - und Anleger sehen sich mit der entscheidenden Frage konfrontiert: "Wie kann das aktuelle Zinsniveau langfristig gesichert werden?" Das Online-Seminar heute Abend um 18 Uhr bietet umfassende Einblicke und praxisnahe Tipps zum Umgang mit Anleihen in dieser herausfordernden, aber auch spannenden Zinsphase.

Aktuelle Entwicklungen an den Finanzmärkten zeigen es deutlich: Eine Zinswende rückt näher. Während die Inflation weiterhin sinkt und die Zentralbanken ihre Zinspolitik anpassen, stellt sich für Anleger die Frage, wie sie von diesen Veränderungen profitieren können. Das Online-Seminar heute Abend ab 18 Uhr bietet eine ideale Gelegenheit, sich über Strategien zu informieren, mit denen das aktuelle Zinsniveau langfristig gesichert werden kann.

Im Mittelpunkt des Online-Seminars stehen Anleihen - ein Anlageinstrument, das in Hochzinsphasen eine wichtige Bedeutung für Anleger spielt. Der erfahrende Experte Robert Gebert wird Ihnen erklären, wie Anleihen funktionieren und welche Rolle sie in einem gut diversifizierten Portfolio spielen. Die Teilnehmer erhalten fundierte Einschätzungen zur weiteren Zinsentwicklung und erfahren, wie durch aktives Management Laufzeiten und Bonitäten so gesteuert werden können, dass das Portfolio optimal aufgestellt ist.

Die Datenlage spricht eine klare Sprache: Die Zeit für Entscheidungen ist jetzt. Während viele Anleger noch unsicher sind, wie sie auf die bevorstehenden Zinsveränderungen reagieren sollen, bietet dieses Online-Seminar heute Abend ab 18 Uhr wertvolle Orientierung. Nutzen Sie die Chance, sich umfassend zu informieren und auf die kommenden Herausforderungen vorbereitet zu sein!

Robert Gebert ist seit 2018 bei der DJE Kapital AG für die Weiterentwicklung des Produktangebotes der Online-Vermögensverwaltung, den Ausbau von B2B-Kooperationen sowie weiteren Vermarktungsaktivitäten verantwortlich. Vor seinem Wechsel zur DJE Kapital AG, war er seit 2011 als Sales Manager und Produktspezialist für ETFs bei BlackRock tätig. Seine Karriere begann Gebert 2008 als Index Portfolio Manager bei Barclays Global Investors. Zuvor studierte er Volkswirtschaftslehre mit Schwerpunkt Finance & Information an der Universität Augsburg.