JETZT LIVE mit Christian Schlegel und Martin Utschneider: Ein strategischer Blick auf die Indices bis zum Jahresende von DAX bis Dow

Indizes im Halbjahres-Check

Die Aussicht auf Zinssenkungen der Fed haben die Indizes beflügelt. Inmitten dieser dynamischen Marktbewegungen bieten die renommierten technischen Analysten Christian Schlegel und Martin Utschneider im Webinar heute Abend um 18 Uhr fundierte Einblicke in die zukünftige Entwicklung der bedeutenden Indices wie DAX, MDAX, Dow Jones, Nasdaq, S&P 500 und Nikkei bis zum Ende des Jahres.

Die jüngsten Höchststände der US-Indices, angetrieben durch Hoffnungen auf sinkende Zinsen in den USA, unterstreichen die Bedeutung fundierter Marktanalysen. Die technischen Analysten Christian Schlegel und Martin Utschneider werden in ihrem Webinar heute Abend um 18 Uhr die technischen Indikatoren und Trends beleuchten, die diese Entwicklungen beeinflussen, und Prognosen für das kommende Quartal und die Endjahresrally vorstellen.

Angesichts der aktuellen wirtschaftlichen Unsicherheiten und geopolitischen Spannungen ist es für Investoren entscheidend, die möglichen Szenarien für die großen Indices zu verstehen. Das Webinar für Anfänger und Fortgeschrittene bietet Dir eine wertvolle Gelegenheit, von Expertenmeinungen zu profitieren und fundierte Anlageentscheidungen zu treffen. Als Teilnehmer hast Du zudem die Möglichkeit, in einer interaktiven Fragerunde spezifische Anliegen zu diskutieren und tiefere Einblicke in die Marktmechanismen zu erhalten.

Deine Experten im Webinar

Christian Schlegel agiert seit 37 Jahren an den internationalen Börsen, ist ehemaliger Börsenmakler, Trader, technischer Analyst, Coach und Seminarleiter. Die technische Analyse betreibt er seit 1987 und stellt sie sowohl auf youtube als auch auf seiner Homepage zur Verfügung. Außerdem ist er Co-Admin des Facebook Chats DAX Trader von Finanzen.net

Martin Utschneider ist Kapitalmarktexperte bei RoboMarkets Deutschland. Er war viele Jahre für diverse Privatbanken tätig. Dazu zählen u.a. "Donner & Reuschel", und die "Alpen Privatbank". Nebenberuflich ist er zudem für diverse zertifizierte Weiterbildungsakademien und zwei Hochschulen als Fachdozent und Prüfer aktiv. Praktische Erfahrung im Bereich "Technische Analyse" hat Martin Utschneider seit nunmehr knapp 25 Jahren. Seine Analysen finden im deutschsprachigen Raum (D, A, CH, FL, LUX) sehr große Beachtung. Zudem gehören auch einige renommierte Medienvertreter (Print, TV, Radio...) zu den Empfängern. Er ist regelmäßig bei ARD, N-TV, Welt (vormals n24 ) sowie DerAktionärTV und Wallstreet:Online TV Interviewgast und zählt aktuell zu den meist zitierten Experten seines Fachgebietes (u.a. Handelsblatt, Manager Magazin, Börsenzeitung, FAZ, SZ, Focus, Börse Online, Der Aktionär, Börse Online…).