Inflationsexplosion belastet Zalando & Co.

Die Inflationsrate steigt weiter und ein Ende ist nicht in Sicht, ausgelöst durch die massiven Preisanstiege bei Nahrungsmitteln und Energieprodukten. Darunter leiden insbesondere DAX-Aktien aus dem Einzelhandel.



Mit der vorübergehenden staatlichen Entlastung der Bürger, für einen Zeitraum von einem viertel Jahr (Juni bis August) mit Tankrabatten und dem 9-Euro-Ticket, lag die Inflation im Juni noch bei 7,6 Prozent und im Juli bei 7,5 Prozent. Allerdings war schon vor Auslaufen dieser Maßnahmen eine weitere Steigerung der Inflation zu beobachten.

Durch das weitere Ausbleiben der Gaslieferungen Russlands, dreht sich die Energiepreisspirale stetig weiter aufwärts. Dies hat nicht nur massive Auswirkungen auf die Industrie und Unternehmen, jetzt auch besonders auf die Breite der Bevölkerung.

Die Nahrungsmittel stiegen mit 16,6 Prozent überdurchschnittlich an, fast Monat für Monat. Besonders stark sind die Preiserhöhungen mit 44,5 Prozent für Speisefette und Speiseöle. Bei Molkereiprodukten und Eiern ist eine Teuerungsrate von 26,8 Prozent zu verzeichnen. Auch die Preise für Brot und Getreideerzeugnisse zogen mit 17,1 Prozent kräftig an und nicht zuletzt mit einer Preissteigerung von 18,6 Prozent bei Fleisch und Fleischwaren. Diese Entwicklung lässt eine Rezession immer wahrscheinlicher werden.

Grund hierfür sind auch weitere massiv angestiegene Energiepreise. Hier ist eine Kostenexplosion von 46,4 Prozent im häuslichen Bereich zu verzeichnen. Extrem gestiegen sind auch die Heizölpreise. Hier gab es in einem Jahr, eine mehr als Verdoppelung mit 111,5 Prozent Steigerung. Die Preise für Erdgas sind um 83,8 Prozent gestiegen. Die Benzinpreise haben um 16,5 Prozent zugelegt und bei Strom waren es 16,6 Prozent. Im September konnte gegenüber dem August konnte ein Energiekostenpreisanstieg von 35,6 Prozent ermittelt werden und ein Ende ist nicht in Sicht.

Zalando-Aktie sucht nach Halt

Unter dieser Preisexplosion haben Verbraucher ihre Ausgaben reduziert, was Unternehmen aus dem Einzelhandel besonders getroffen hat. Die DAX-Aktien Zalando (-71,5 Prozent), Puma (-55,4 Prozent) und Adidas (-53,1 Prozent). Die Aktie von Zalando kann sich bisher nicht vom Jahrestief bei rund 19 Euro lösen und befindet sich in einem kräftigen Abwärtstrend. Der MACD (Momentum) gibt derzeit keine Impulse, die charttechnische Situation verbessert sich erst, wenn der Widerstand bei knapp 21 Euro überwunden wird.

