Webinar: Dein legendärer Herbst-Trade - Das Beste kommt zum Schluss

Live-Mitschnitt

Entdecke den legendären Herbst-Trade: Dr. Dennis Riedl und Thomas Eidloth haben gezeigt, wie man im Schnitt 27 % Rendite in nur 40 Tagen erzielen kann - dank einer saisonalen Strategie mit System.

Wenn sich das Börsenjahr dem Ende zuneigt, beginnt für viele Anleger die spannendste Phase des Jahres. Im Webinar zeigten Dr. Dennis Riedl und Tom Eidloth, wie eine saisonale Strategie in den vergangenen 30 Jahren durchschnittlich 27 % Rendite in nur 40 Tagen erzielt hat - ein Ansatz, der jedes Jahr aufs Neue für Aufsehen sorgt.

Hast Du das Online-Seminar verpasst? Das ist überhaupt kein Problem, Du kannst Dir hier den Mitschnitt des Webinars anschauen!

Der sogenannte Herbst-Trade nutzt wiederkehrende Muster an den Märkten, die sich aus typischen saisonalen Bewegungen ergeben. Schritt für Schritt wurde im Webinar für Anfänger und Trader mit Erfahrung erklärt, warum bestimmte Zeiträume an der Börse überdurchschnittlich profitabel sind und wie sich diese Effekte gezielt für das eigene Depot nutzen lassen.

Deine Experten

Dr. Dennis Riedl ist ein deutscher Kapitalmarktstratege und Börsenexperte, Gründer/Stratege bei Renditemanufaktur (Kulmbach). Zuvor technischer Analyst bei Börsenmedien AG (DER AKTIONÄR). Akademischer Hintergrund u. a. an der WWU Münster (Mathematik/VWL, Psychologie, Dr. rer. nat.)



Entwickelt und publiziert systematische Anlagestrategien für Privatanleger (Trendfolge, Saisonalität, Diversifikation). Bekannt für seine "alpha"-Dienste/Produkte:

alphaDEPOT (Kombination mehrerer Strategien)

alphaTREND, alphaMAXIMUM, alphaMULTI, u. a.

Thomas Eidloth ist seit fast 20 Jahren in diversen führenden Positionen der Finanz-Branche tätig. U.a. Börsenmedien AG, DAF Deutsches Anleger Fernsehen, Wallstreet:Online Publishing, Smartbroker und er ist Mit-Gründer und Geschäftsführer der Renditemanufaktur GmbH.

Die Renditemanufaktur wurde 2020 von Tom Eidloth und Dennis Riedl gegründet. Seither können Privatanleger auf das Wissen und die Strategien eines umfassenden Experten-Netzwerks zugreifen. Neben der guten Performance führen der unkomplizierte und kundenfreundliche Ansatz zu durchwegs exzellenten Bewertungen.