Webinar: Sind wir am Rande eines Bärenmarkts? - Öl, Gold und Top-Aktien im Check

Live-Mitschnitt

Rohstoffe, Edelmetalle, Leitindizes: Stehen die Märkte vor einem Bärenmarkt oder nur vor einer Korrektur? Das Webinar lieferte einen klaren Rundumblick zur aktuellen Lage an den Märkten.

In einem Umfeld steigender Unsicherheit - besonders vor dem Hintergrund des Konflikts mit dem Iran, Spannungen im Taiwan und eines anhaltenden Krieges in der Ukraine -, schwankender Konjunkturdaten und geopolitischer Spannungen stellt sich für viele Anleger die zentrale Frage: Stehen die Märkte vor einem neuen Bärenmarkt - oder nur vor einer gesunden Korrektur? Das Webinar ordnete die aktuelle Lage ein und beleuchtete die wichtigsten Anlageklassen im Zusammenhang.

Im Fokus standen Rohstoffe und Edelmetalle, die in unsicheren Phasen häufig als Seismograf für Risiken dienen. Wie reagieren Öl und Gold auf die jüngsten Marktbewegungen? Welche Signale senden Industriemetalle oder Energierohstoffe? Ergänzend wurden passende Aktien aus diesen Sektoren betrachtet und in Relation zur Gesamtmarktlage gesetzt. Gleichzeitig ging es um die großen Indizes - von US-Märkten bis Europa - und darum, ob sich strukturelle Schwächen oder lediglich kurzfristige Übertreibungen abzeichnen.

Dein Experte im Webinar

Wieland Staud ist technischer Analyst seit 1993. 1997 hat er Staud Research gegründet und schreibt seit 2003 eine zweiwöchentliche Kolumne für die FAZ. Immer montags erscheint seine Publikation StaudReport.