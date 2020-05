Wirecard, Lufthansa, DAX - Trio vor heißen Wochen

Seit Monaten bewegt keine Aktie die Anleger so sehr wie Wirecard. Auch nach dem KPMG-Sonderbericht bleiben viele Fragen offen, den Wachstumsfantasien stehen Manipulationsvorwürfe gegenüber. Wegweisende Entscheidungen stehen zudem bei der Lufthansa an. Die Bedingungen für mögliche Staatshilfen drohen auf Jahre hinaus eine Belastung zu werden. Nach dem Kurseinbruch könnte der Kranichwert zur nächsten außerordentlichen DAX-Überprüfung im Juni sogar aus der ersten Börsenliga absteigen.

Haben Sie das Webinar verpasst? Das ist überhaupt kein Problem, Sie können sich hier den Mitschnitt des Webinars anschauen!

Am Gesamtmarkt sollten sich Anleger ebenfalls auf mögliche Sommergewitter vorbereiten. Mit der Liquiditätsrallye sind die Kurse der Wirtschaftsentwicklung weit voraus - zu weit? Im Online-Seminar hat das Team von Feingold Research zusammen mit Produktexperte Sebastian Bleser von HypoVereinsbank onemarkets die Ausgangslage beleuchtet und zeigte, wo Fallen lauern und welche Strategien Anleger verfolgen sollten.

Ihre Experten im Online-Seminar

Sebastian Bleser sammelte bereits erste Erfahrungen in der Derivateindustrie im Jahr 2000 bei Praktika in den Handelsräumen der französischen Großbank Société Générale in Paris sowie im Jahr 2002 bei der Deutschen Bank in Frankfurt. Anschließend startete der Diplom-Betriebswirt aus Münster (Westfalen) als Spezialist für strukturierte Finanzprodukte bei der Société Générale in Frankfurt, bevor er 2011 zur UniCredit nach München wechselte. Heute betreut er in der Position eines Directors im Bereich Corporate & Investment Banking der UniCredit das Zertifikate- und Hebelproduktegeschäft in Deutschland unter der Marke HypoVereinsbank onemarkets.

Daniel Saurenz ist Diplom-Kaufmann mit Abschluss an der Uni Mainz. Seine Studien­schwerpunkte waren Finanz­wirtschaft, Steuern, Wirtschafts­­prüfung und Marketing. Seit dem Jahr 1998 ist er an der Börse aktiv, seit 2006 ist er als Wirtschafts­journalist tätig. Saurenz ist einer der Co-Gründer des Investmentportals Feingold Research (feingold-research.com).

Benjamin Feingold ist Börsenjournalist und Vollblutanleger mit langjähriger Erfahrung im Handel von Zertifikaten und Hebelpapieren. Seit Anfang der 2000er-Jahre hat er unter anderem für Börse Online und die Financial Times Deutschland geschrieben. Nun erläutert er seine Tradingideen auf seinem Investmentportal Feingold Research.

Franz-Georg Wenner ist Chefredakteur des börsentäglichen Anlegermagazins Index Radar. Der Spezialist für Technische Analyse ist regelmäßiger Gast bei n-tv sowie gern gesehener Vortragsredner. Er hält regelmäßig Webinare und referierte unter anderem beim Verein Technischer Analysten Deutschlands (VTAD). Bei Börse Online war er sechs Jahre Online-Koordinator und Redakteur mit den Schwerpunkten Nebenwerte Deutschland, Zertifikate und Technische Analyse. Zusätzlich betreute er für die Commerzbank den Zertifikate-Newsletter ideas daily.

Bildquellen: Travis Wolfe / Shutterstock.com