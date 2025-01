Um 18 Uhr live mit Dr. Andreas Beck: Innovation als Schlüssel - neue Technologien und innovative ETFs für Ihr Portfolio

Portfolio von morgen

Die grüne Transformation steht unmittelbar bevor, das Thema der Nachhaltigkeit ist zudem längst ein entscheidender Erfolgsfaktor in der Wirtschaft. Doch wie können Anleger von der Transformation zu nachhaltigeren Geschäftsmodellen profitieren? Heute Abend um 18 Uhr zeigt der renommierte Finanzmathematiker Dr. Andreas Beck zusammen mit Johanna Göckel von Xtrackers in einem exklusiven Webinar, welche Strategien und ETFs zukunftsfähige Investments ermöglichen.

Die Wirtschaft befindet sich im Wandel: Unternehmen, die auf grüne Innovationen setzen, treiben nicht nur Fortschritt und Wettbewerbsfähigkeit voran, sondern erschließen auch langfristige Wachstumspotenziale. Das ETF-Webinar heute Abend ab 18 Uhr bietet Ihnen die Gelegenheit, tief in das Thema der Innovationen rund um grüne Transformation einzutauchen und zu erfahren, wie regelbasierte aktive ETFs Ihnen den Zugang zu diesen Chancen erleichtern können.

Im Fokus stehen innovative aktive ETFs, die gezielt Unternehmen fördern, welche wiederum den Strukturwandel aktiv gestalten. Diese börsengehandelten Indexfonds bündeln Konzerne, die sich durch innovative Technologien und nachhaltige Strategien als Wachstumstreiber einer modernen Wirtschaft positionieren. Identifiziert werden diese durch Patentdaten. Lassen Sie sich von Dr. Andreas Beck im Webinar heute Abend durch die Welt des der Innovationen rund um die grüne Transformation führen und entdecken Sie, wie Sie mit klugen Anlageentscheidungen am wirtschaftlichen Fortschritt partizipieren können.

Ihre Experten im Webinar

Dr. Andreas Beck ist Gründer und CEO der Index Capital GmbH. 1965 geboren studierte er nach einer Ausbildung zum Schlosser Mathematik und Philosophie an der Universität München und promovierte anschließend in Logik an der Universität in Bremen. Als Experte für Modellrisiken und Portfolioanalyse beriet er in den vergangenen 20 Jahren zahlreiche Banken und Vermögensverwalter zu allen Fragen rund um Asset Management und Kapitalmarktrisiken. Gemeinsam mit der Deutschen Bank entwickelte er den weltweit ersten Portfolio-Index, in den man über einen Portfolio-ETF auch heute noch investieren kann (WKN: DBX0BT). Entsprechend positiv und häufig ist die Berichterstattung in den Medien zu seiner Arbeit. Als Beispiel beschreibt ihn die Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung (2013) als "Kreativer Querdenker mit mathematischer Expertise … dessen Risikobewertungen sich in der Finanzkrise als solide erwiesen haben".

Johanna Göckel ist Ansprechpartnerin für Xtrackers ETFs der DWS mit Fokus auf digitale Kundengruppen wie Direktbanken, Neo-Broker und Robo-Advisor. Bevor sie ins ETF-Team kam, hat Johanna das Graduate Trainee Programm der DWS absolviert. Sie hält einen Master of Science in Betriebswirtschaftslehre mit Schwerpunkt Finance von der Goethe Universität Frankfurt und ist Certified ESG Analyst (CESGA®).