Online-Seminar: Chancen im neuen Zinsumfeld - Wie ein Vermögensverwalter jetzt Anleihen auswählt!

Das Zinsumfeld wandelt sich und mit ihm die Spielregeln für Investitionen. Doch welche Chancen ergeben sich daraus für Anleger? In welchen Sektoren und Branchen sehen Experten die vielversprechendsten Perspektiven? Wie positionieren sich Vermögensverwalter aktuell? Erfahren Sie mehr über die raffinierten Strategien der Profis bei der Auswahl von Anleihen in diesen dynamischen Zeiten.

Im Gefecht gegen die Inflation haben europäische Zentralbanken und die Federal Reserve in den Vereinigten Staaten die Leitzinsen schrittweise angehoben, wodurch das Renditeniveau von Anleihen in die Höhe kletterte. Zahlreiche Investoren prognostizieren bald ein Zinsplateau oder gar einen Zinsgipfel, bedingt durch die sinkenden Inflationsraten sowohl in Amerika als auch in Europa. Die EZB und die Federal Reserve harren derzeit aus und möchten die Entwicklungen genauer unter die Lupe nehmen, bevor weitere Schritte bezüglich der Zinssätze unternommen werden. Im Online-Seminar am 7. November ab 18 Uhr zeigt ein Experte, wie dieses gewandelte Zinsumfeld Investoren spannende neue Möglichkeiten jenseits der klassischen Zinsprodukte eröffnet, wobei Anleihen nun wieder verstärkt im Rampenlicht stehen.

In einem Hochzinsumfeld ist es entscheidend, die richtigen Anleihen auszuwählen, die sowohl Sicherheit als auch Rendite bieten. Robert Gebert, Vermögensverwalter der DJE Kapital AG, wird Ihnen im Online-Seminar am 7. November ab 18 Uhr erklären, wie Sie die richtigen Anleihen für Ihr Depot finden können. Außerdem erhalten Sie einen exklusiven Einblick in das Zins-Portfolio der DJE Kapital AG, welches in der Regel global in bis zu 20 verschiedene Anleihen investiert.

Sie als Webinar-Teilnehmer erhalten außerdem einen detaillierten Blick unter die Motorhaube der Vermögensverwaltung von DJE Kapital. Unter anderem werden in diesem Experten-Webinar folgende Fragen beantwortet:

Wie positionieren sich die Profis in der aktuellen Börsensituation?

Kaufen sie zu, halten sie Positionen oder verkaufen sie sogar Anteile?

Wie kann man das aktuelle Zinsumfeld interpretieren und für Investitionsentscheidungen nutzen?

Wie wählen die Profis chancenreiche Wertpapiere aus?

Robert Gebert führt vor, wie aktives Portfoliomanagement in Perfektion funktioniert und was Sie als Privatanleger von einem digitalen Vermögensverwalter wie Solidvest lernen können. Das Besondere: Solidvest investiert das Kapital seiner Kunden in Einzeltitel. Auch dazu erfahren Sie mehr im Online-Seminar - los geht's am 7. November um 18 Uhr.

Ihr Experte im Online-Seminar

Robert Gebert ist seit 2018 bei der DJE Kapital AG für die Weiterentwicklung des Produktangebotes der Online-Vermögensverwaltung, den Ausbau von B2B-Kooperationen sowie weiteren Vermarktungsaktivitäten verantwortlich. Vor seinem Wechsel zur DJE Kapital AG, war er seit 2011 als Sales Manager und Produktspezialist für ETFs bei BlackRock tätig. Seine Karriere begann Gebert 2008 als Index Portfolio Manager bei Barclays Global Investors. Zuvor studierte er Volkswirtschaftslehre mit Schwerpunkt Finance & Information an der Universität Augsburg.