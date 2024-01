Online-Seminar: Technischer Jahresausblick 2024 - Einblick in die Finanzmärkte

Profitipps für Ihr Depot

Der technische Jahresausblick 2024 entfaltet für Sie eine spannende Welt der Finanzmärkte. Mit detaillierten Analysen und vorausschauenden Prognosen öffnet das Online-Seminar am 9. Januar Türen zu tiefgreifenden Erkenntnissen für das Investmentjahr 2024. Eine fundierte Erkundung der globalen Anlageklassen bietet die Grundlage, um Ihre Handelsstrategien zu verstärken.

Neues Jahr - Neues Glück? Was bringt der Investmentjahrgang 2024? Wo lauern die Gefahren? Welche Überraschungen könnten Anlegerinnen und Anleger 2024 ereilen? Für das Jahr 2024 eröffnet sich eine Welt voller finanzieller Möglichkeiten und Herausforderungen. Im Online-Seminar am 9. Januar ab 18 Uhr werden die wichtigsten Anlageklassen - Aktienmärkte, Rentenmärkte, Währungen sowie Edelmetalle und Rohstoffe - einer eingehenden Analyse unterzogen. Geleitet von Jörg Scherer, einem Experten für technische Marktanalysen bei HSBC Deutschland, bietet dieses Seminar wertvolle Erkenntnisse für institutionelle Investoren und Privatanleger.

Die Teilnehmer erhalten im bevorstehenden Online-Seminar am 9. Januar ab 18 Uhr einen fundierten Überblick über die erwarteten Markttrends und potenziellen Risiken des Jahres 2024. Durch langfristige Charts und die Berücksichtigung saisonaler Faktoren wird eine umfassende Perspektive auf die komplexen Dynamiken der globalen Finanzmärkte geboten. Diese tiefgreifende Betrachtung ermöglicht es Ihnen, informierte Entscheidungen zu treffen und ihre Strategien entsprechend anzupassen.

Das Online-Seminar am 9. Januar ab 18 Uhr wird nicht nur die aktuellen Trends beleuchten, sondern auch aufzeigen, wie sich historische Muster und saisonale Einflüsse auf die Performance verschiedener Anlageklassen auswirken können. Lernen Sie, wie sich globale Ereignisse und wirtschaftliche Indikatoren auf Aktien-, Renten- und Rohstoffmärkte auswirken und wie man diese Erkenntnisse für eine effektive Anlagestrategie nutzt. Besonderes Augenmerk wird auf die Identifizierung von Risiken und Chancen gelegt, die sich aus den sich ändernden Marktbedingungen ergeben, um so die Weichen für ein erfolgreiches Anlagejahr 2024 zu stellen.

Ihr Experte im Online-Seminar

Jörg Scherer ist Leiter Technische Analyse bei HSBC Deutschland. Der Diplom-Kaufmann und Certified Financial Technician (CFTe) ist Gewinner des 2007er Awards der "Vereinigung Technischer Analysten Deutschlands" (VTAD) und der Verfasser des "HSBC Daily Trading" einem der meist gelesenen Trading-Newsletter Deutschlands. Ebenfalls analysiert Jörg Scherer auf einer dreistelligen Anzahl an Terminen im Jahr auf Seminaren in ganz Deutschland und in Webinaren für Privatanleger und institutionellen Investoren den nationalen und internationalen Aktienmarkt, die Rentenseite, Währungspaare und Rohstoffe. Für das Fernsehen, die Printmedien und auf "social media" ist er ein gern gesehener Interviewpartner.