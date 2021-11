B2B-Seminar: Portfolios nachhaltig gut und renditestark aufstellen mit ESG-ETFs als Bausteine

Bitte beachten: Diese Information richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Berater und professionelle Anlegende.

Traditionelle Grundsätze der Portfoliokonstruktion haben sich in den vergangenen Monaten erneut bestätigt - trotz heftiger Marktverwerfungen im Frühjahr 2020. Demnach bleiben eine langfristig tragfähige strategische Asset Allocation, Flexibilität bei aktuellen Marktchancen und eine breite Diversifikation Schlüssel zum Erfolg. Die Einbindung von Umwelt- und sozialen Kriterien sowie Aspekten guter Unternehmensführung kann die Widerstandsfähigkeit von Portfolios zusätzlich erhöhen.

Die Experten Dr. Stephanie Lang, Leiterin der Portfoliostrategie bei BlackRock, und Dr. Manuel Bermes von MSCI lassen Sie an Ihrem Expertenwissen teilhaben. Folgende Fragen stehen in diesem B2B-Seminar am 16. November im Fokus:

Wie sollte ein nachhaltiges Portfolio auf der Basis von ETFs idealerweise aussehen, um individuellen Motiven und Zielen gerecht zu werden?

Was gilt es hinsichtlich der strategischen und taktischen Asset Allocation zu beachten?

Wie lassen sich ESG-Aspekte je nach Anlageklasse und Marktsegment ins Benchmarking integrieren?

Welche Rolle spielen aktuelle regulatorische Entwicklungen?

Antworten auf diese und weitere Fragen erhalten Sie im B2B-Seminar am 16. November - speziell zugeschnitten auf die Herausforderungen von Anlagevermittlern und -beratenden, Vermögensverwaltenden, Wealth-Managern und sonstigen Financial Professionals.

Erfahren Sie, wie Sie Portfolios mit ETFs nachhaltiger aufstellen - und damit zukunftsfähig machen. Und hören Sie, welche nachhaltigen iShares ETFs BlackRock bietet, um individuellen Nachhaltigkeitspräferenzen und Anlagezielen gerecht zu werden. Das B2B-Seminar ist speziell zugeschnitten auf die Herausforderungen von Asset und Wealth Managern, Family Offices und sonstigen Financial Professionals.

Ihre Experten im Online-Seminar

Dr. Stephanie Lang ist seit 2013 Teil des BlackRock Portfolio Analysis & Solutions Teams (BPAS) und verantwortet die Regionen Deutschland, Schweiz, Österreich und Osteuropa. Als Portfoliostrategin entwickelt sie maßgeschneiderte und ergebnisorientierte Allokationslösungen für Kunden. Sie unterstützt bei der Entscheidungsfindung von Anlagefragen, Portfoliokonstruktionen und Implementierungen unter Einbeziehung quantitativer Ansätze wie Risikoanalysen oder Optimierungen mit Hilfe von Kapitalmarktannahmen. Dabei werden sowohl alpha-generierende Strategien als auch indexierte Vehikel wie ETFs und Indexfonds über alle Anlageklassen hinweg berücksichtigt.



Dr. Manuel Bermes ist bei MSCI für den Bereich Indexed Investments & Solutions in der DACH-Region verantwortlich. Seine Kunden sind u.a. ETF-Provider und institutionelle ETF-Investoren wie Banken, Asset Manager, Wealth Manager und Family Offices.

