DAX - Kann der DAX diese Woche nicht fallen?

Fazit vom 19.08.: "Von einem "sicheren und nachhaltigen" Trend sind wir doch recht deutlich entfernt. Allerdings geht der Beginn jeder größeren Bewegung häufig einher mit Zweifeln. Aus meiner Sicht sind neue Allzeithochs nur eine Frage der Zeit, wenn die Unterstützung bei rund 12.800 Punkten hält."

Ist das nicht verrückt? Vier Wochen sind seit dem letzten Fazit vergangen und seitdem hat sich fast nichts im deutschen Leit-Index getan.

Wieso sich daran, zumindest aus Sicht der Bären, in dieser Woche evtl. auch nichts ändern wird, beschreibt ein kurzer Reuters-Artikel vom gestrigen Nachmittag: "Der nahende Hexensabbat dürfte den DAX derzeit bei Vorstößen nach oben bremsen, und daran wird sich voraussichtlich zunächst nichts ändern. Das zeigen die offenen Positionen an der Eurex bei den Index-Optionen, die am Freitagmittag auslaufen. Neben diesen Index-Optionen verfallen am Mittag auch die September-Futures und am Abend die Optionen auf die Einzel-Aktien.

Bei 13.200 Punkte liegt eine erste größere Call-Position, die den DAX noch in der Nähe dieser Marke festhalten könnte. Sollte er sich vor Freitagmittag dynamisch nach oben absetzen, würde die 13.600er Marke weiteren Widerstand bieten, denn hier liegt die nächste größere offene Call-Position. Die erste größere offene Put-Position liegt auf der 13.000er-Basis, sie sollte den DAX unterstützen.

Von daher ist ein Fall unter 13.000 Punkte aus derzeitiger Sicht von den Eurex-Positionen aus gesehen, nicht sehr wahrscheinlich. Die aktuelle Positionierung spricht dafür, dass die Seitwärtsbewegung der vergangenen Wochen zunächst noch anhalten könnte.

Meine Einschätzung:

Auch unter technischen Aspekten wenig neue Erkenntnisse. Erst ein Ausbruch über 13.400 oder unter 12.900 Punkte sollte neue Impulse senden. Im Zweifel steigt der DAX langsam weiter in Richtung eines neuen Allzeithochs.

