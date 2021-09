Trading-Seminar: Kleiner Zeitaufwand mit großer Wirkung - stressfreies Trading für Vielbeschäftigte!

Sie wollten schon immer das Traden erlernen, aber Ihnen fehlt die Zeit? Im Online-Seminar am 23. September erfahren Sie, wie Sie mit nur drei Minuten pro Woche eine erfolgreiche Strategie handeln und dabei eine stabile Rendite erwirtschaften. Wenn Sie nicht den ganzen Tag vor dem PC sitzen können oder wollen, kann dies eine gute Möglichkeit für Sie sein.

Mit der speziell entwickelten Wochenstrategie vom TradersClub24 erhalten Sie ein festes Regelwerk für die erfolgreiche Umsetzung der Wochensignale. "Unsicherheiten und Bauchentscheidungen gehören somit der Vergangenheit an", sagt Profi Carlos Martins, Vollzeittrader und Gründer des größten Trading-Clubs Deutschlands. Im Online-Seminar am 23. September zeigt er Ihnen gemeinsam mit Christian Schürholz, COO, wie Sie zeitsparend erfolgreich traden können!

"Mit unserer Wochenstrategie filtern Sie automatisch die von Ihnen ausgewählten Märkte nach möglichen Einstiegssignalen. Einmal die Woche platzieren Sie Ihre Order zusammen mit einem festen Stopp-Loss und Take Profit. Den Rest der Woche können Sie sich wieder anderen Dingen widmen", fügt Martins hinzu.

Als Teilnehmer erfahren Sie, wie Sie flexibles Trading für sich nutzen können und welche Voraussetzungen für Ihren Trading-Erfolg benötigt werden. Zusätzlich erfahren Sie, welche Stolperfallen Sie auf dem Weg des erfolgreichen Tradings vermeiden können. Melden Sie sich jetzt an, los geht's am 23. September um 18 Uhr. Die Teilnahme ist kostenlos!

Carlos Martins und Christian Schürholz werden Ihnen außerdem Tradersclub24 vorstellen, den größten Tradingclub Deutschlands. Trader profitieren von einem transparenten Ausbildungskonzept in Kombination mit einem Live-Tradingraum. Einsteiger und routinierte Trader lernen die zuverlässigen, innovativen & eigens entwickelten Tools und Strategien kennen. "Nach vielen Jahren Erfahrung als Trader und Ausbilder im Bereich DAX, FX und CFD Trading, gibt es für uns nur eine Möglichkeit privaten Tradern Erfolg zu vermitteln: klare Strategien, die wir täglich live in unserem Online-Tradingraum "The Room" nachvollziehbar und transparent auf einem Echtgeldkonto handeln", fügt Martins hinzu.

Ihre Experten

ist Gründer und Geschäftsführer der TradersClub24 GmbH. Der ehemalige Leistungssportler ist seit 1995 in der Finanzbranche tätig. Seine beruflichen Stationen führten ihn vom klassischen Brokergeschäft als Händler bei einer internationalen Wertpapierhandelsbank bis hin zu leitenden Positionen bei renommierten Online-Brokern. Als professioneller Daytrader, Mentor und Coach liefert er täglich selbst Resultate und teilt sein fundiertes Wissen gern mit anderen. Er war auf Börsentagen, Finanzkongressen sowie in TV-Auftritten zu Gast. Gemeinsam mit seinem professionellen Team begleitet er Clubmitglieder aller Erfahrungsstufen auf dem Weg zum erfolgreichen Trading.

Christian Schürholz ist Chief Operating Officer (COO) beim TradersClub24. Er ist seit über 16 Jahren in der Trading- und Brokerage-Branche zu Hause und war in dieser Zeit für verschiedene internationale Unternehmen in leitenden Positionen tätig. In seinem täglichen englischsprachigen Live-Tradingraum unterstützt er die Clubmitglieder mit tagesaktuellen Analysen zu den Märkten und dem Umsetzen der TC24 Strategien auf einem Echtgeldkonto.

