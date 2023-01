Online Seminar: Warum sollte man als Europäer in den US-Aktienmarkt investieren und wie soll man sich dort aufstellen?

Die USA werden vom Unternehmergeist und geschäftlichen Erfolgshunger der Amerikaner geprägt. Das Streben nach dem "American Dream" stellt einen fruchtbaren Boden für neue Firmen, unternehmerisches Wachstum, Forschung und unermüdlichen Fortschritt dar. Stärkere Förderung von Innovation, die Altersstruktur der Bevölkerung und die wirtschaftsorientierte Energiepolitik sind nur einige der vielen Faktoren, die den US-Unternehmen enorme Vorteile am Weltmarkt bringen. Diese Vorteile kann man sich als Anleger zu Nutzen machen.

Im Online-Seminar am 24. Januar um 18 Uhr erhalten Sie einen Überblick darüber, was die USA zu bieten haben und welche US-Wertpapiere besonders attraktiv sind.

Die Experten Karin Müller-Paris und H. Terrence Riley III, CFA von FVCM, einem Vermögensverwaltungsunternehmen mit Sitz in Florida, geben im Online-Seminar eine Einschätzung, wie sich die US-Börse entwickeln wird. Sie analysieren die derzeitige Marktlage und zeigen Ihnen, wie auch Sie in die USA investieren können.

Ihre Experten im Online-Seminar

H. Terrence Riley, III ist seit 2008 Portfoliomanager bei FVCM. Vor seiner Zeit bei FVCM war er Investment Officer bei Standard & Poor's, Portfoliomanager und Aktienanalyst bei New Jersey Manufacturers Insurance und 16 Jahre bei HVB Capital Management als Portfoliomanager und Leiter der Portfoliomanagements tätig. Terry Riley ist CFA Charterholder mit einem durchgehenden Track Record seit 1992 für US-Aktien gemanagt im GARP Stil (GARP = Growth At A Reasonable Price).

Karin Müller-Paris verfügt über umfangreiche internationale Erfahrung in der Anlageberatung in Deutschland und den USA. Bevor sie zu FVCM kam, war sie Präsidentin von HVB Capital Management, Inc. in New York. Sie verfügt über umfassende Erfahrung in den Bereichen Vermögensverwaltung für vermögende Privatpersonen und Family-Office-Kunden, Relationship Management und Kundenbetreuung für institutionelle Kunden.

