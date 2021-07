Bedeutender Neukunde

Der Sportwagenbauer soll künftig mit der so genannten V4Drive-Batterie beliefert werden. Details sind noch keine bekannt. Die V4Drive-Batterie ist eine hochleistungsfähige, nur einige Zentimeter große Batterie. Sie ist innerhalb von Minuten geladen und hält extreme Temperaturen aus. Varta hatte schon angekündigt, einen Kunden für die Batterie gefunden zu haben, aber bisher keinen Namen genannt. Der Aktie haben die Neuigkeiten deutlichen Auftrieb verliehen. Damit hat sich die Aktie nach einer Achterbahnfahrt im Frühjahr im Sog von Börsenspekulationen inzwischen wieder stabilisiert. Ende Januar war das Papier sprunghaft bis auf mehr als 180 Euro gestiegen, danach aber im Februar recht zügig bis auf gut 105 Euro abgestürzt. Aktuell liegt die Aktie wieder knapp zehn Prozent über dem Kurs zu Beginn des Jahres. Auf dem erhöhten Niveau sollten Anleger nur mit Teilschutz agieren. Interessante Konditionen bieten nach wie vor Discount-Zertifikate . Da die Restrendite beim erstmals in ZJ 13.2021 vorgestellten Rabatt-Papier auf 5,6 Prozent zusammengeschrumpft ist, sollten Anleger in ein marktfrisches Discount-Zertifikat wechseln. Dazu bietet sich ein bis Juni 2022 laufendes Papier von HSBC an. Der Cap ist bei 125 Euro eingezogen, also 4,2 Prozent unterhalb des aktuellen Kurses. Wenn die Varta-Aktie in knapp einem Jahr mindestens auf diesem Niveau notiert, generiert das Rabatt-Papier seine Maximalrendite von 18 Prozent. In die Verlustzone rutschen Anleger erst dann, wenn der MDAX-Wert am Ende unter 105,89 Euro steht (ISIN DE000TT5H126).

Christian Scheid ist seit rund 18 Jahren als Wirtschafts- und Finanzjournalist tätig, davon seit circa zehn Jahren als freier Autor. Aktuell schreibt er für mehrere deutschsprachige Fachmagazine und -zeitungen in den Bereichen Aktien und Derivate, darunter Börse Online, Capital, Euro am Sonntag und Zertifikate // Austria. Per 1. Juli 2014 kehrte er zum ZertifikateJournal zurück, wo er bis Ende 2009 schon einmal tätig war und die damalige Österreich-Ausgabe des ZJ verantwortete.



