Daimler Truck: Den Engpässen getrotzt

Die Erlöse kamen dank Preiserhöhungen um 17 Prozent voran, der bereinigte Betriebsgewinn um elf Prozent auf 651 Mio. Euro und die Verkaufszahlen erhöhten sich um acht Prozent. "Unsere positiven Ergebnisse im ersten Quartal zeigen, dass wir auch bei schwankenden Rahmenbedingungen in der Lage sind, Kurs zu halten", sagte Finanzchef Jochen Goetz. Positiv kommt hinzu, dass der Auftragsbestand ein neues Rekordhoch erreichte und der allerorts bekannte Chipmangel sich in der zweiten Hälfte bessern soll. Dies wiederum stimmt den Weltmarktführer für Schwerlaster optimistisch für den weiteren Geschäftsverlauf. Im Gesamtjahr sollen Absatz, Umsatz und Gewinn "deutlich" zulegen, bei gleichzeitig steigender Profitabilität. Die operative Rendite wird zwischen sieben und neun Prozent erwartet nach 6,1 Prozent 2021. Marktbeobachter reagierten sehr positiv auf das Zahlenwerk. Goldman Sachs sprach von einem unerwartet hohen Erlös und wie erwartet ausgefallenen operativen Margen. JPMorgan hob die Gewinnschätzungen für 2022 an: Daimler Truck sei die beste Aktien-Erholungsstory unter den von ihm beobachteten Werten aus der Lkw-Branche. Dementsprechend verwundert es nicht, dass der Titel bei 25 Euro einen Boden ausgebildet hat und nun auf dem Weg nach oben ist. Auf dieser Basis sind Teilschutzprodukte interessant. Für ein bis März 2024 laufende Bonus Cap der LBBW reicht eine Seitwärtsbewegung locker aus, um die aktuelle Maximalrendite von 23 Prozent zu erreichen. Der Puffer beträgt 38 Prozent (ISIN DE000LB3DUV5).

