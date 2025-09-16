Dow Jones Industrial Average- Erstmals über 46.000 Punkte
15.09.25 09:10 Uhr
Erstmals über 46.000 Punkte
Nach einer Vielzahl von Anläufen hat der Dow Jones® endlich den Spurt über die horizontalen Barrieren bei 45.000 Punkten geschafft. Zur Belohnung scheint der Aufwärtstrend der amerikanischen „blue chips“ wieder Fahrt aufzunehmen. So gelang es dem Aktienbarometer zum Ende der vergangenen Woche, seinen Vorstoß in „uncharted territory“ weiter voranzutreiben – erstmals wurden dabei Notierungen oberhalb der Marke von 46.000 Punkten erreicht. Übergeordnet kann die Kursentwicklung der letzten anderthalb Jahre unverändert als große Schiebezone interpretiert werden (siehe Chart). Aus der Höhe der Tradingrange ergibt sich ein langfristiges Anschlusspotenzial von rund 8.000 Punkten. Auf dem Weg bis zum Kursziel von 53.000 Punkten stellt die Trendlinie seit August 2022 (akt. bei 49.082 Punkten) eines der wenigen verbliebenen Zwischenziele dar. Das Risiko eines Fehlausbruchs wird durch die Relative Stärke (Levy) sowie durch den MACD reduziert, die jeweils freundlich zu interpretieren sind. Das Hoch von Anfang Juli bei 44.886 Punkten bietet sich dagegen als engmaschiger Stop-Loss an, denn ein Rebreak dieser Marke würde trotz der guten Rahmenbedingungen die Gefahr eines „false breaks“ spürbar erhöhen.
Dow Jones Industrial Average® (Weekly)
Quelle: LSEG, tradesignal² / 5-Jahreschart im Anhang
5-Jahreschart Dow Jones Industrial Average®
Quelle: LSEG, tradesignal²
