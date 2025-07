Dow Jones Industrial – Hoch im Visier

24.07.25



Der Dow beendete gestern den korrektiven Abwärtstrend vom am 3. Juli verbuchten Verlaufshoch. Nach der Ausformung einer bullishen Kurslücke schraubte er sich bis auf ein im späten Handel erzieltes Mehrmonatshoch bei 45.016 Punkten hinauf. Damit visiert der Index nun das Rekordhoch bei 45.074 Punkten an. Kann er sich per Tagesschluss darüber etablieren, würde der Aufwärtstrend in allen Zeitebenen bestätigt. Nächste potenzielle Ausdehnungsziele lauten im Erfolgsfall 45.192 Punkte, 45.316 Punkte, 45.582 Punkte und 46.013/46.188 Punkte. Nächste Unterstützungen liegen bei 44.886 Punkten, 44.543-44.660 Punkten und 44.425-44.500 Punkten. Darunter käme es zu einer Eintrübung des derzeit bullishen Bildes im kurzfristigen Zeitfenster Unmittelbar bearish würde es unter 44.225/44.273 Punkten mit Ziel 43.759 Punkte. Nächste Unterstützungen: 44.886

44.543-44.660

44.425-44.500 Nächste Widerstände: 45.074

45.192

