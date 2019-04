Tipp des Tages: Call-Optionsschein auf Deutz

€uro am Sonntag

Bildquellen: DEUTZ AG

Aus Fehlern wird man klug, sagt ein Sprichwort. Das scheint sich Deutz zu Herzen genommen zu haben. Erst im Oktober verkaufte der Motorenbauer sein Gemeinschaftsunternehmen in China. Zuerst fühlten sich die Kölner benachteiligt, zum Schluss hatten sie das Vertrauen in den Partner verloren. Jetzt kehrt Deutz mit einer neuen China-Strategie zurück. Im Kern ist es erneut ein Gemeinschaftsunternehmen, aber anders strukturiert. Deutz hat in der Kooperation mit Sany , dem größten Baumaschinenkonzern Chinas, nicht nur die Mehrheit, sondern ist auch der einzige Motorenlieferant im Verbund. Zur neuen China-Strategie gehören außerdem zwei neue Partnerschaften mit chinesischen Unternehmen, die Baumaschinen vermieten und Montagedienste leisten.So aufgestellt plant Deutz, mittelfristig 100.000 Motoren für Asien herzustellen und einen Umsatz von einer halben Milliarde Euro zu generieren. Nur zum Vergleich: 2018 verkaufte Deutz weltweit rund 200.000 Motoren.. Die Kölner übertrafen ihre eigene Prognose. Der Umsatz kletterte im abgelaufenen Geschäftsjahr um ein Fünftel auf 1,78 Milliarden Euro. Der bereinigte Gewinn vor Steuern und Zinsen verdoppelte sich auf 82 Millionen Euro. Entsprechend stieg die Marge auf 4,6 Prozent. Im Vorjahr lag die Kennzahl nur bei 2,7 Prozent. Der Auftragsbestand liegt mit 438,9 Millionen Euro sogar 62 Prozent über dem Vorjahr. Darauf aufbauend erwartet das Management einen Umsatzanstieg auf über 1,8 Milliarden Euro. Bei der Marge peilt das Unternehmen fünf Prozent an. Und im vierten Quartal wird ein Sonderertrag von 50 Millionen Euro für den Standortverkauf Köln-Deutz erwartet.Die Investmentbank HSBC hält die Prognose der Kölner für zu konservativ und sieht Überraschungspotenzial. Das ist durchaus vorhanden. Die Abgasvorschriften für Nutzfahrzeuge verschärfen sich auch in Asien, und Deutz hat den richtigen Motor parat. Deshalb trauen die Aktienexperten dem Wert noch einiges zu. Ihr Kursziel liegt bei 10,10 Euro.Die Aktie hat sich vom Tief Ende vergangenen Jahres gut erholt, ist aber noch entfernt vom Jahreshoch bei 8,75 Euro. Wird diese Marke übertroffen, hat der Wert charttechnisch betrachtet keinen Widerstand mehr. Mutige Anleger setzen darauf, dass das Momentum anhält. Erreicht die Deutz-Aktie innerhalb der Laufzeit das Kursziel der Analysten, legt der Call um weit mehr als 100 Prozent zu.Emittent: DZ BankISIN: DE 000 DF1 RR5 6 Laufzeit: 20.03.2020Bezugsverhältnis: 1,0Basispreis: 7,00 €Kurs Call am 10.04.19: 1,46 €Omega: 4,0Aufgeld: 3,9 %Spread absolut: 0,02 €Stoppkurs Basiswert: 6,85 €___________________________________