Tipp des Tages: Knock-out-Call auf Lyft

Eigentlich war alles ausgelegt für einen Börsenerfolg: Die Emissionsspanne des Fahrdienstleisters Lyft wurde angehoben. Die Aktien waren schnell ausverkauft, und letztlich zogen auch die ersten Kurse steil nach oben. Doch dann setzte die Korrektur ein. Die Frage, die sich nun viele stellen: Wird Lyft eine Luftnummer?Das US-Unternehmen ist ein Vertreter der Share-Economy, die auf dem Gedanken einer geteilten Nutzung von Ressourcen basiert. Das kann eine Unterkunft sein wie bei Airbnb oder eine Autofahrt, die die Anbieter Lyft oder auch Uber vermitteln. Für junge Menschen ist das selbstverständlicher Teil ihres digitalen Lebensstils geworden. Allein die demografische Entwicklung spricht eindeutig dafür, dass dieser Trend erst am Anfang steht.Gebühren und übernimmt Zahlungsabwicklung, Support und Marketing. 2018 schloss das Unternehmen mit einem Verlust von 911 Millionen Dollar ab. Allerdings: Konkurrent Uber meldete zuletzt ein Minus von über 800 Millionen Dollar in einem Quartal, wurde aber in Finanzierungsrunden rund sechsmal so hoch bewertet wie Lyft.Uber soll in den kommenden Monaten an die Börse kommen, das dürfte auch der Lyft-Aktie einigen Rückenwind verleihen. Denn die Investitionen in den vergangenen Jahren zeigen Wirkung. Lyft ist mit einem Anteil von fast 40 Prozent Marktführer in den USA. Der Umsatz hat sich im vergangenen Jahr auf zwei Milliarden Dollar verdoppelt. Die Zahl der aktiven Nutzer lag Ende 2018 bei knapp 19 Millionen. Und wer den Dienst nutzt, tut es immer wieder. Die Einnahmen pro Kunde stiegen zuletzt ebenfalls deutlich an. Doch nicht nur aufgrund der im Vergleich zu Uber wohl niedrigen Bewertung oder des Kundenwachstums hat der Aktienkurs Potenzial. Auch aus markttechnischen Gründen könnte es zu einer Gegenreaktion kommen. Die Lyft-Aktie wird seit dem Börsenstart erheblich geshortet. Die Leerverkaufsquote beträgt rund 38 Prozent. Diese Positionen werden die Investoren irgendwann über die Börse auch wieder glatt stellen müssen.. Das wurde zum Börsenstart aber auch bei Aktien von Google und Facebook gesagt. Das starke Wachstum des Geschäfts ist die tragende Säule für eine spekulative Wette auf höhere Kurse. Die K.-o.-Schwelle des ausgewählten Calls liegt weit unter der aktuellen Notierung. Damit können Anleger Schwankungen erst einmal aussitzen.Emittent: CommerzbankISIN: DE 000 CU1 W00 5 Laufzeit: endlosBezugsverhältnis: 0,1K.-o.-Call Kurs am 17.04.2019: 1,70 €Basispreis variabel: 37,32 $K.-o.-Schwelle variabel: 40,31 $Hebel: 3,0Aufgeld: 0,68 %Währungsrisiko: JaKurs Basiswert: 61,01 $_____________________________