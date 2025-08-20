Investmentuniversum Sport: Adidas, Comcast und DraftKings

Werbung

Der globale Sportsektor wächst dynamisch, angetrieben durch steigende Medienerlöse, neue Zielgruppen und Produktinnovationen. Unternehmen wie Adidas, Comcast und DraftKings profitieren von hoher Nachfrage, internationalen Großereignissen und expandierenden Märkten.





Wachstumschancen in Sport, Medien und Unterhaltung



Die Sport-, Medien- und Unterhaltungsbranche hat ein weltweites Marktvolumen von etwa 3 Billionen US-Dollar. Die primären Einkünfte stammen aus den Bereichen Medien (Medienrechte, Streaming, eSports), Commercial (Sportausrüster, Agenturen, Bild- und Markenrechte) sowie Sportveranstaltungen (Live-Events, Ticketing, Stadioninfrastruktur).



Der Erfolg des Sektors hängt eng mit der Vermarktung der Medien- und Übertragungsrechte zusammen. Unter den europäischen Topligen werden die Rechte der English Premier League (EPL) mit rund 2 Milliarden US-Dollar pro Jahr bewertet. Die Rechte an der Bundesliga werden auf über eine Milliarde US-Dollar pro Jahr geschätzt. Unvergessen sind in diesem Kontext die vorerst gescheiterten Verhandlungen über eine Investition der Beteiligungsgesellschaften CVC Capital Partners, EQT und Blackstone. Medienberichten zufolge hatten diese eine Milliarde Euro für eine achtprozentige Beteiligung an einer DFL-Tochtergesellschaft zur Verwertung der Bundesliga-Medienrechte geboten. (Handelsblatt, 14. Februar 2024; Goldman Sachs, 2024).



Derzeit testet die Branche die Zahlungsbereitschaft ihrer Zielgruppen. Dies wurde insbesondere durch die wachsende Anzahl von Streamingdiensten im Bereich Sportübertragung angestoßen. Durch Storytelling-Formate konnten die Anbieter ihre Sportprogramme gezielt erweitern. Dadurch konnten neue Zielgruppen gewonnen und das Nutzererlebnis insgesamt aufgewertet werden. Die Beispiele hierfür sind zahlreich, darunter Formate über Fußballklubs wie den FC Liverpool ("From Doubters to Believers – Liverpool FC", Amazon Prime Video), die Formel-1-Rennserie ("Formula 1: Drive to Survive", Netflix) oder die PGA-Tour ("Full Swing", Netflix). Diese Formate scheinen sich spürbar positiv auf die Zuschauerzahlen der Sportformate auszuwirken. So gaben nach der Ausstrahlung des Netflix-Formats "Full Swing" 42 Prozent der Befragten an, mehr Golfsport im TV zu sehen und 36 Prozent konsumieren seither mehr Social-Media-Inhalte zum Thema Pro Golf. Die weltweite Zuschauerzahl der PGA-Tour über lineare Formate stieg im Jahr 2023 gegenüber dem Vorjahr um 21 Prozent. (GolfDigest, 6. September 2023; Goldman Sachs, 2024).



Ein weiterer Wachstumsmarkt sind die Disziplinen des Frauensports. Die USA scheinen diesbezüglich dem europäischen Markt voraus zu sein. Die Veräußerung der Medienrechte der WNBA ("Women’s National Basketball Association") erzielte im Jahr 2024 rund 2,2 Milliarden US-Dollar über einen Zeitraum von elf Jahren. Der in Los Angeles ansässige Angel FC erreichte 2024 eine Marktbewertung in Höhe von 250 Millionen US-Dollar. Die Investoren Willow Bay und ihr Ehemann, Disney-CEO Bob Iger, sicherten sich eine Beteiligung an dem Fußballklub, der erst seit 2022 am Spielbetrieb der NWSL ("National Women’s Soccer League") teilnimmt. Der Verein wurde 2020 von der Schauspielerin Natalie Portman, Venture-Kapitalgeberin Karra Nortman und der Unternehmerin Julie Uhrman gegründet. (Reuters, 17. Juli 2024; Goldman Sachs, 2024).





Adidas AG setzt sich ambitionierte Ziele für 2025



Zum Jahresende 2024 übertraf die Adidas AG ihre Prognosen. Der bereinigte Nettojahresumsatz stieg im Vergleich zum Vorjahr um 12 Prozent, der operative Gewinn erreichte rund 1,3 Milliarden Euro. Für das Geschäftsjahr 2025 strebt das Unternehmen ein Umsatzwachstum im hohen einstelligen Prozentbereich sowie einen deutlich höheren operativen Gewinn von 1,7 Milliarden Euro an. Der Gewinn je Aktie (EPS) belief sich im Jahr 2024 auf 4,24 Euro; die Dividende betrug 2 Euro je Aktie. Adidas erwartet von makroökonomischen Faktoren profitieren zu können. Gleichzeitig bleibt das Risiko weiterer Handelskonflikte mit den USA bestehen. Die Nachfrage im Bereich Health, Fitness und „Athleisure“ erscheint ungebrochen. (Jahresbericht 2024, Adidas AG).









Comcast-Sportübertragung im Kontext der FIFA-Weltmeisterschaft 2026 in Kanada, Mexiko und den USA.



Der US-Medien-Konzern Comcast könnte von der Austragung der FIFA-Weltmeisterschaft besonders profitieren.



Erst kürzlich hat das Unternehmen das „World Soccer Ticket“, exklusiv für seine Xfinity-Kunden vorgestellt. Es handelt sich um eine Programmpaket für Übertragungen der UEFA-Champions League, der Major League Soccer (USA), der LaLiga (Spanien) und der FIFA-Weltmeisterschaft. Bereits im Frühjahr erweiterte Comcast sein Sportprogramm „Sports & News“ deutlich. Dieses beinhaltet unter anderem Übertragungen der NFL, NBA, MLB, NHL, English Premier League, NASCAR, PGA-Golf. Die monatlichen Kosten betragen aktuell circa 70 US-Dollar pro Monat, bei etwa 12,5 Millionen Abonnenten in den USA. (Reuters 13. August 2025; Forbes, 20. März 2025).



Zum zweiten Quartal 2025 hat Comcast gute Zahlen vorgelegt. Der Umsatz ist um 2,1 Prozent und der Gewinn je Aktie (EPS) um 3,3 Prozent gestiegen, jeweils gegenüber dem Vorjahresquartal. Besondere Zuwächse erzielten die Sparten „Freizeitparks“ mit 18,9 Prozent sowie „Filmproduktion“ mit 8 Prozent. Dazu zählen die Neueröffnung des „Epic Universe“-Freizeitparks in Orlando und der Film „How to Train Your Dragon“, der bislang 600 Millionen US-Dollar an den Kinokassen einspielte. (Comcast, 31. Juli 2025).









DraftKings profitiert vom boomenden US-Markt für Sportwetten



In nur vier Jahren vervielfachte sich der Jahresumsatz des US-Anbieters DraftKings von 322 Millionen auf 3,7 Milliarden US-Dollar. Dies ist auch auf die sukzessive Öffnung des US-Marktes für Sportwetten zurückzuführen. Sportwetten sind in 34 der 50 US-Bundesstaaten möglich. In vier weiteren Bundesstaaten sind sie zwar rechtlich zulässig, aber noch nicht umgesetzt. Allein der US-Markt für Online-Sportwetten wird für das Jahr 2025 auf rund 15 Milliarden US-Dollar geschätzt. Bis 2027 wird ein jährliches durchschnittliches Wachstum von etwa 26 Prozent erwartet. (Goldman Sachs, 2024).



Im zweiten Quartal 2025 konnte DraftKings beeindruckende Zahlen vorlegen. Der Gesamtumsatz im zweiten Quartal 2025 betrug 1,5 Milliarden US-Dollar. Dies entspricht einer Umsatzsteigerung von 37 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal. DraftKings konnte somit seinen Rekordumsatz aus ersten Quartal 2025 erneut übertreffen (Q1 2025, 1,4 Milliarden US-Dollar). In der ersten Jahreshälfte verzeichnete DraftKings etwa 10,4 Millionen Kunden. Hiervon sind 3,3 Millionen monatliche Kunden, mit einem durchschnittlichen Umsatz von 151 US-Dollar pro Kunde. (DraftKings, 6. August 2025).









Globale Wachstumsdynamik im Sport



Der Sportsektor wächst dynamisch. Stabile Medienrechte, innovative Übertragungsformate und wachsende Streamingangebote sorgen für hohe Reichweiten und Einnahmen.



Auch langfristig bleibt der Ausblick positiv. Zweistellige Wachstumsraten führender Ligen sowie neue Segmente wie Frauensport und eSports erweitern die Erlösbasis. Globale Marken und Ligen wie die English Premier League, die NBA oder die Bundesliga profitieren von internationaler Präsenz, treuen Zielgruppen und einer wachsenden Zahl an Monetarisierungsmöglichkeiten.



Von dieser dynamischen Entwicklung können Adidas, Comcast und DraftKings profitieren. Insbesondere die FIFA-Weltmeisterschaft 2026, der Wachstumsmarkt USA für Medienübertragung, neue Zielgruppen und Sportwetten bieten Chancen.





Produktidee: Aktienanleihe auf Adidas, Comcast und DraftKings



Eine interessante Investitionsmöglichkeit können Multi-Aktienanleihen darstellen. Investoren können zum Beispiel in eine Multi Aktienanleihe mit den Basiswerten Adidas, Comcast und DraftKings mit Fälligkeit am 18. September 2026 investieren (WKN: VH1ELJ).



Sie bietet einen festen Kupon in Höhe von 10,5 Prozent (p.a). Anleger erhalten keine zusätzlichen Erträge (wie z.B. Dividenden) und besitzen keine weiteren Rechte aus den Basiswerten (Aktien). Die Bewertung der Basiswerte erfolgt am Laufzeitende.



Rückzahlungsszenarien:



Wenn der Beobachtungskurs aller Basiswerte im Beobachtungszeitraum immer auf oder über der jeweiligen Barriere liegt, erhalten Sie am Rückzahlungstag den Nennbetrag. Wenn der Kurs mindestens eines Basiswerts im Beobachtungszeitraum mindestens einmal unter der jeweiligen Barriere liegt, können zwei Szenarien eintreten.



1. Sie erhalten am Rückzahlungstermin den Nennbetrag, wenn der Referenzpreis aller Basiswerte am Bewertungstag auf oder über dem jeweiligen Basispreis liegt.



2. Wenn der Referenzpreis mindestens eines Basiswerts am Bewertungstag unter dem jeweiligen Basispreis liegt, erhalten Sie den Basiswert mit der schlechtesten Wertentwicklung entsprechend des Bezugsverhältnisses dieses Basiswerts.



Multi-Aktienanleihen sind insbesondere für Anleger geeignet, die von zukünftig seitwärts tendierenden Märkten oder von leichten Kursrückgängen und einer abnehmenden Volatilität (Schwankungsbreite) ausgehen. Sie bieten einen attraktiven festen Kupon, der unabhängig von der Entwicklung der Basiswerte zur Auszahlung kommt.



Zu beachten ist: Bei diesen Produkten werden Art und Höhe der Rückzahlung in Abhängigkeit der Entwicklung des Basiswerts mit der schlechtesten Wertentwicklung bestimmt (sogen. Worst-of-Struktur). Gegenüber Produkten ohne Worst-of-Struktur besteht das erhöhte Risiko eines Verlusts des von Ihnen investierten Betrags. Selbst wenn sich alle Basiswerte insgesamt oder einzelne Basiswerte positiv entwickeln, kommt es für die Bestimmung der Rückzahlung allein auf den Basiswert mit der schlechtesten Wertentwicklung an.

