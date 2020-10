Trading Idee AIXTRON: Eine explosive Mischung

Im letzten Jahr war der Auftragseingang von AIXTRON in einem schwierigen konjunkturellen Umfeld zeitweise schwach, weshalb das Unternehmen mit einem um 16 Prozent niedrigeren Anlagen-Auftragsbestand in Höhe von 116,7 Mio. Euro in die laufende Finanzperiode gestartet war.

Doch schon im Jahresverlauf 2019 hatte sich beim Auftragseingang eine Belebung abgezeichnet, und dieser Trend hat sich trotz der Corona-Krise nicht nur bestätigt, sondern noch beschleunigt. Im zweiten Quartal haben die Bestellungen um 56 Prozent zum Vorjahr auf 69,6 Mio. Euro zugelegt. Der Umsatz (-12 Prozent auf 56 Mio. Euro) und das EBIT (-65 Prozent auf 3,3 Mio. Euro) waren zwar wegen der vorherigen Auftragsdelle und wegen der Pandemie noch rückläufig, aber das könnte sich bald ändern.

Die Analysten der Deutschen Bank haben jedenfalls in ihrer kürzlich veröffentlichten Analyse Anzeichen dafür ausgemacht, dass die Geschäftsentwicklung im Sektor im dritten Quartal besser als erwartet gelaufen ist. Für AIXTRON wurde daraus ein Kursziel von 14 Euro und eine Kaufempfehlung abgeleitet.

Zugleich schickt sich die Aktie an, aus einer rund zweijährigen Seitwärtsphase nach oben auszubrechen - Kurse über 12,50 Euro wären ein klares technisches Kaufsignal.

Spekulativ orientierte Anleger setzen schon jetzt mit einem Turbo-Optionsschein von BNP Paribas auf steigende Kurse. Als Kursziel scheinen 4,35 Euro im Fall eines technischen Ausbruchs nach oben durchaus erreichbar, was einem Potenzial von 80 Prozent entspricht. Ein adäquater Stop-Loss liegt bei 1,45 Euro.

• Basiswert: AIXTRON

• Produktgattung: Turbo Optionsschein

• Emittent: BNP Paribas

• ISIN: DE000PH1FY10

• Laufzeit: Open end

• Kurs K.-o.-Call (12.10.20, 14:33 Uhr): 2,41 Euro

• Basispreis variabel: 11,60 Euro

• Knock-out-Schwelle: 9,3086 Euro

• Hebel: 4,87

• Abstand zum Knock-out: 19,7 %

• Stopp-Loss Call: 1,45 Euro

Bildquellen: AIXTRON SE