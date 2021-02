Trading Idee Alphabet: Unter Dauerfeuer

Vorerst konnte man den Markt allerdings weitestgehend durch sehr starke Geschäftszahlen beruhigen. So auch bei Alphabet , der Google-Mutter. Hier hatte es bekanntlich im Abschlussquartal 2020 eine kräftige Umsatz- und Gewinnsteigerung gegeben. Darüber wurde sogar toleriert, dass die Ergebnisse im wichtigen neuen Geschäftsfeld Cloud hinter den Erwartungen zurückblieben.

Doch diese Geduld könnte endlich sein. Dies vor allem dann, wenn es neue regulatorische Kampagnen gibt. Entsprechend scheint der Aktienkurs derzeit auch ziemlich ausgereizt zu sein. Zumindest deutet sich für die Class-A-Aktien im Bereich von 2.100 Dollar eine Topformation an, die zumindest kurzfristig für einen Rückschlag in den Bereich von 1.900 Dollar sorgen könnte, um das Kurs-Gap von Anfang Februar zu schließen und damit die Charttechnik zu bereinigen.

Spekulativ ausgerichtete Anleger können auf diese Perspektive mit einem Put-Optionsschein setzen. Hier empfehlen wir einen Open End Turbo Optionsschein der UBS mit einem Hebel von 5,9. Entsprechend des charttechnischen Korrekturpotenzials bei Alphabet würden wir dem Schein ein Potenzial von gut 60 Prozent einräumen mit einem Kursziel bei rund 4,70 Euro. Den Stopp-Loss setzen wir bei 2,00 Euro.

• Basiswert: Alphabet A

• Produktgattung: Knock-Out Warrants

• Emittent: UBS

• ISIN: DE000UE5TR16

• Laufzeit: Open end

• Kurs K.-o.-Put (22.02.2021 13:48 Uhr): 2,96 Euro

• Basispreis variabel: 2.414,38 Dollar

• Knock-out-Schwelle: 2.414,38 Dollar

• Hebel: 5,9

• Abstand zum Knock-out: 16,3 Prozent

• Stopp-Loss Put: 2,00 Euro

