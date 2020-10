Trading Idee Amazon: Kursschub dank Prime Day?

Aktien in diesem Artikel Amazon 2.863,00 EUR

Ursprünglich war der Prime Day dafür gedacht, die Sommerdelle auszufüllen. Doch in diesem Jahr bildet er - "dank" Corona - den Auftakt der Weihnachtssaison. Und das könnte sich für den E-Commerce-Giganten sehr positiv sowohl in den Umsatz- und Gewinnzahlen als auch an der Börse auszahlen.

Wie viel Amazon tatsächlich an den zwei Schnäppchen-Tagen in dieser Woche umgesetzt hat, wird kaum konkret bekannt werden, da Amazon bislang nie einzelne Zahlen herausgab. Analysten schätzen aber, dass die Zahlen zwischen knapp 10 und 11 Mrd. Dollar liege könnten. Bezogen auf die geschätzten Vorjahreswerte wäre das in bestem Fall ein Zuwachs von über 58 Prozent. Und es gibt noch einen Vorteil:

Denn mit dem Verkaufs-Event so kurz vor Weihnachten könnte Amazon eine ganze Menge neuer Kunden gewonnen haben, die womöglich auch über die Feiertage hinaus bei Amazon bleiben werden. Denn eins ist nun mal nach den vergangenen Monaten sicher: Online-Dienste - ob nun Shopping-Plattformen, Spieleanbieter oder Videostreaming-Dienste - sind die großen Profiteure der Corona-Krise aufgrund der Corona-bedingten sozialen Distanzierung, die wohl so schnell nicht wieder verschwinden wird.

Natürlich wirken auf die Amazon-Aktie noch ganz andere Kräfte. Das aktuell größte Risiko besteht darin, dass unter einem demokratischen Präsidenten Joe Biden Versuche unternommen werden könnten, die Marktmacht der großen Internetkonzerne wie Amazon, Google oder Facebook aufzubrechen. Kurzfristig sollte das allerdings die Anleger nicht davon abhalten, auf ein starkes Weihnachtsquartal zu spekulieren, was sich auch in der Aktie niederschlagen sollte.

Mit dem gestrigen Tag wurde zumindest erst einmal der kurzfristige Aufwärtstrend bestätigt, sodass die Chance steigt, dass Amazon nicht nur wieder sein bisheriges Hoch bei rund 3.550 Dollar erreicht, sondern auch im Rahmen einer weiterhin möglichen Jahresendrallye darüber hinaus stößt. Wir würden hier als Kursziel 3.700 Dollar anpeilen. Spekulativ aufgestellte Anleger können dies mit einem Turbo Call Optionsschein der UBS nutzen. Als Kursziel würden wir 9,00 Euro sehen, ein Potential von rund 50 %. Den Stopp-Loss setzen wir bei 4,49 Euro.

• Basiswert: Amazon.com

• Produktgattung: Open End Turbo Call Optionsschein

• Emittent: UBS

• ISIN: DE000UD9HUW8

• Laufzeit: Open end

• Kurs K.-o.-Call (16.10.20, 11:05 Uhr): 5,98 Euro

• Basispreis variabel: 2.679,083 Euro

• Knock-out-Schwelle: 2.679,083 Euro

• Hebel: 4,78

• Abstand zum Knock-out: 20,01 %

• Stopp-Loss Call: 4,49 Euro



Bildquellen: Twin Design / Shutterstock.com