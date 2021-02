Trading Idee Amazon: Long-Chance an steigender Trendlinie

Aktien in diesem Artikel Amazon 2.696,00 EUR

Die Titel von Amazon befinden sich seit dem Verlaufshoch vom 03. Februar bei 3.434 Dollar auf dem Rückzug und laufen aktuell erneut den 50er-EMA im Bereich von 3.235 Dollar sowie die steigende Unterstützungslinie im Bereich von 3.200 Dollar an. An dieser Unterstützungslinie sind die Aktien in den Vormonaten bereits mehrfach wieder nach oben abgeprallt. Es könnte auch jetzt wieder zu einem Abprall nach oben kommen, wobei dann das vorherige Verlaufshoch bei 3.434 Dollar dem Aufwärtstrend folgend überschritten werden sollte. Die nächste Anlaufmarke wäre dann die massive Widerstandslinie im Bereich von 3.500 Dollar. Bullish zu werten ist dabei auch, dass die Aktien von Amazon aktuell über dem 50er-EMA notieren, was eher auf weiter steigende Kurse hindeutet. Erst bei einem nachhaltigen Durchbruch unter den 50er-EMA würde sich die Lage für die Titel mehr und mehr eintrüben.

Fazit:

Die Aktien von Amazon verlaufen aktuell wieder direkt an der steigenden Unterstützungslinie im Bereich von 3.200 Dollar, wo die Titel zuvor bereits weitgehend wieder nach oben abgeprallt sind. Trader könnten im Be-reich von 3.230/3.200 Dollar eine Long-Position mit einem Turbo Bull Open End (TT3UUC) der HSBC erwä-gen. Das Kursziel befindet sich im Bereich von 3.500 Dollar. Der Stopp könnte eng, etwas unter der Unter-stützung im Bereich von 3.170,00 Dollar platziert werden.

• Basiswert: Amazon (ISIN: US0231351067)

• Produktgattung: Turbo Bull Open End

• Emittent: HSBC

• ISIN/WKN Hebelprodukt: DE000TT3UUC1 / TT3UUC

• Laufzeit: Open End

• Kurs K.-o.-Call (Datum): 2,57€/2,69€ (12.02.2021, 13:40 Uhr)

• Basispreis variabel: 2.956,89$

• Knock-out-Schwelle: 2.956,89$

• Hebel: 10,20

• Abstand zum Knock-out: 9,21%

• Stopp-Loss Long: 1,76€

• Ziel Long: 4,48€ (+81,55%)



