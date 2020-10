Trading Idee: BioNTech vor Kursfeuerwerk?

Aktien in diesem Artikel BioNTech 80,40 EUR

Die Aktie des Mainzer Immuntherapie-Spezialisten ist in den vergangenen Wochen kräftig hochgelaufen. Dabei bewegt sich das Papier in einem steigenden Trendkanal, dessen obere Begrenzung am Vortag bei rund 100,00 US-Dollar erreicht wurde. Wie bereits in den Vormonaten prallte die Aktie in diesem Bereich wieder nach unten ab und befindet sich auch am heutigen Dienstag auf dem Rückzug.

Der Aufwärtstrend der Vorwochen ist aber klar intakt. Die aktuelle Abwärtskorrektur im Aufwärtstrend könnte wie bereits zuvor bis in den Bereich des 10er-EMA laufen. In dieser Zone wäre dann eine kurzfristige Boden-bildung und eine weitere Fortsetzung des übergeordneten Aufwärtstrends zu erwarten.

Fazit:

Trader könnten auf weitere Stärke der Aktie spekulieren und eine Long-Position mit einem Unlimited Turbo-Optionsschein (CL2CQW) der Société Générale starten. Das erste Kursziel ist an der oberen Begrenzung des steigenden Trendkanals um 100,00 Dollar zu sehen. Mittelfristig sollte dann wie bereits in den Monaten Juli und März aber der Widerstandsbereich um 105,00 Dollar angelaufen werden. Der Stopp könnte etwas unter dem jüngsten Verlaufstief bei 85,00 Dollar platziert werden und sollte schnell nachgezogen werden.

• Basiswert: BioNTech (ISIN: US09075V1026)

• Produktgattung: Unlimited Turbo Optionsschein

• Emittent: Société Générale

• ISIN/WKN Hebelprodukt: DE000CL2CQW4 / CL2CQW

• Laufzeit: Open End

• Kurs K.-o.-Call (Datum): 6,01€/6,08€ (20.10.2020, 10:57 Uhr)

• Basispreis variabel: 22,00€

• Knock-out-Schwelle: 24,69€

• Hebel: 1,30

• Abstand zum Knock-out: 73,75%

• Stopp-Loss Long: 5,34€

• Ziel Long: 7,04€ (+15,40%)

Bildquellen: Thomas Lohnes/Getty Images, finanzen.net