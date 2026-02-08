Trading Idee: DAX - Rücklauf zum 50er-EMA als Einstiegschance?

Trading Idee

Der deutsche Leitindex DAX bewegt sich seit dem Verlaufshoch bei 25.510 Punkten Mitte Januar in einer Seitwärtskorrektur und schloss am Vortag bei 24.775 Punkten.

Charttechnisch hat sich der DAX zuletzt stabilisiert und notiert aktuell knapp über dem 10er-EMA der bei 24.705 Punkten im Tageschart verläuft. Der 50er-EMA bei 24.562 Punkten und der 200er-EMA bei 23.698 Punkten liegen ebenfalls darunter, womit der übergeordnete Aufwärtstrend trotz Korrektur intakt bleibt. Im 4-Stundenchart notiert der DAX über sämtlichen EMAs und über der Ichimoku-Wolke, was kurzfristig eher positiv zu werten ist. Die Erholung vom Freitag sollte sich, unter Rücksetzern, also wahrscheinlich noch weiter fortsetzen. Auf der Oberseite bildet der Bereich um 24.950 Punkte einen markanten Widerstand, darüber wäre weiterhin das offene Gap bei 25.200 Punkten das nächste Kursziel. Dieses dürfte aber in der laufenden Erholung zunächst nicht, sondern erst später, erreicht werden. Aktuell ist mit einer weiteren Erholung bis nur 24.900 Punkte ca. zu rechnen und in der Folge mit einer Fortsetzung der Korrektur Richtung 24.000 Punkte und tiefer. Auf der Unterseite stützt kurzfristig die Zone um 24.500 Punkte (50er-EMA im Tageschart), gefolgt vom Verlaufstiefs bei 24.200 Punkten.

Es bietet sich eine spekulative Long-Position auf den DAX an, sollte der Index nochmals zum 50er-EMA im Bereich um 24.500 Punkte zurücklaufen. Dazu könnte ein Open End Turbo Long (HM293K) der HSBC um 24.500 Punkte erwogen werden. Das Kursziel liegt bei 24.900 Punkten am Widerstand (Kursziel Call: 5,38 €), der Stopp könnte eng bei 24.400 Punkten (Stopp Call: 0,38 €) platziert werden.

Risikohinweis: Die bereitgestellten Informationen stellen keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf der erwähnten Werte dar. Die besprochenen Wertpapiere sind sehr volatile und risikoreiche Anlageformen. Dies ist keine Anlageberatung, und jede Entscheidung erfolgt auf eigenes Risiko. Hinweis: Stop-Loss-Marken und Gewinnziele dienen lediglich als Orientierung und sollten an das individuelle Risiko- und Geldmanagement sowie die tagesaktuelle Marktentwicklung angepasst werden. Gewinne sollten eigenverantwortlich realisiert werden. Das Erreichen des Kursziels basiert auf dem angegebenen Zielkurs des Basiswerts. Der Autor ist zum Zeitpunkt der Analyse nicht im DAX investiert.

Trading Idee: DAX Basiswert DAX (ISIN: DE0008469008) Produktgattung Unlimited Turbo-Optionsschein Emittent HSBC ISIN/WKN Hebelprodukt DE000HM293K8 / HM293K Laufzeit Open End Kurs K.-o.-Call (Datum) 4,13/4,15€ (09.01.2026, 08:00 Uhr) Basispreis variabel 24.388,00 Punkte Knock-out-Schwelle 24.388,00 Punkte Hebel 61,40 Abstand zum Knock-out 1,52% Stop-Loss Call 0,38€ Ziel Call 5,38€ (+284,29%)

