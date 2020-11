Trading Idee Deutsche Lufthansa: Zu früh gefreut

Bei der Verteilung des Impfstoffes gebe es keine Engpässe im Flugverkehr, die Gesellschaften seien auf die logistische Aufgabe vorbereitet! Noch ist aber nichts zum Verteilen da und die Prognosen des Weltluftfahrtverbands IATA zur weiteren Geschäftsentwicklung im Flugverkehr lassen zunächst einmal Schlimmes befürchten. Das dürfte langsam auch den Lufthansa -Investoren klar werden. Nach der Zwischenhausse droht ein neuer Sturzflug.

Die Aussagen des Weltluftfahrtverbands IATA besitzen Sprengkraft. Demnach droht den Fluggesellschaften durch die Corona-Pandemie weltweit ein Verlust von 118,5 Mrd. US-Dollar. Das sind satte 34 Milliarden US-Dollar - oder 40 Prozent - mehr, als zunächst prognostiziert. Für 2021 soll der Verlust der Branche zwar auf 38,7 Milliarden US-Dollar sinken. Doch liegt auch diese Schätzung fast zweieinhalb Mal höher, als noch im Juni 2020.

Die Hoffnung, dass es durch einen wirksamen Impfstoff schnell zu einer Normalisierung im Flugverkehr kommt, dürfte verfrüht sein. Denn selbst, wenn erste Impfungen in Kürze starten, wird viel Zeit ins Land ziehen, bis sich diese tatsächlich in spürbar steigendem Passagieraufkommen niederschlagen. Denn bevor eine Massenwirkung eintreten kann, muss die Masse geimpft sein. In die Aktie wurde sehr schnell sehr viel Hoffnung auf eine baldige Normalisierung des Flugverkehrs eingepreist. Zu schnell, wie die IATA-Zahlen andeuten. Spekulativ orientierte Anleger setzen daher mit einem Turbo-Put-Optionsschein von der BNP auf eine spürbare Kursabkühlung. Als Kursziel erscheint die technische Unterstützung der Aktie im Bereich um 8,20 Euro als erreichbar. Für den Optionsschein leitet sich daraus ein Kursziel von rund 4,00 Euro ab. Ein adäquater Stopp-Loss liegt bei 1,40 Euro.

• Basiswert: Deutsche Lufthansa

• Produktgattung: Turbo Optionsschein

• Emittent: BNP

• ISIN: DE000PF4G7A6

• Laufzeit: Open end

• Kurs K.-o.-Put (25.11.20, 14:26 Uhr): 2,07 Euro

• Basispreis variabel: 12,3956 Euro

• Knock-out-Schwelle: 12,3956 Euro

• Hebel: 5,0

• Abstand zum Knock-out: 19,2 %

• Stopp-Loss Put: 1,40 Euro

Die Trading Idee ist ein Service der finanzen.net GmbH in Kooperation mit dem Dienstleister sc consult GmbH. Für die Produktauswahl und den Inhalt des Artikels ist allein der genannte Dienstleister verantwortlich.

Der Dienstleister versichert, dass Analysen unter Beachtung journalistischer Sorgfaltspflichten, insbesondere der Pflicht zur wahrheitsgemäßen Berichterstattung sowie der erforderlichen Sachkenntnis, Sorgfalt und Gewissenhaftigkeit abgefasst werden. Wir weisen Sie darauf hin, dass finanzen.net aktuell oder in den letzten zwölf Monaten eine entgeltliche Werbungskooperation mit Emittenten von Zertifikaten eingegangen ist. Weiterhin empfehlen wir Interessenten vor einem möglichen Investment in die in diesem Artikel genannten Wertpapiere den jeweils relevanten und rechtlich ausschließlich maßgeblichen Wertpapierprospekt (Basisprospekt, die dazugehörigen Endgültigen Bedingungen sowie etwaig Nachträge dazu auf der Seite des jeweiligen Emittenten zu lesen, um sich möglichst umfassend zu informieren. Insbesondere gilt dies für die Risiken eines möglichen Investments in die genannten Wertpapiere.

Bildquellen: Jorg Hackemann / Shutterstock.com