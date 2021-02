Trading Idee GEA Group: Ready for take off

Aktien in diesem Artikel GEA 30,67 EUR

Laut dem Verband Deutscher Maschinen- und Anlagenbauer (VDMA) gab es zuletzt wieder eine deutliche Belebung der Auftragslage. Das macht Hoffnung auf einen starken Ausblick und dürfte die GEA -Aktie spürbar beleben.

Dafür, dass es für den Spezialmaschinenbauer im Geschäftsjahr 2021 (per 31.12.) wieder deutlich besser läuft, gibt es gleich mehrere Gründe: Nach dem Krisenjahr 2020 kommt die Branchenkonjunktur wohl wieder in Schwung. Im Dezember stiegen die Auftragseingänge laut dem VDMA um 7 Prozent gegenüber dem Vormonat. Zudem hat das Unternehmen seine Hausaufgaben erledigt: Die Restrukturierung ist trotz der Corona-Pandemie gut vorangekommen und das Portfolio wurde um Randaktivitäten bereinigt. Die Renditekennziffern zeigten zuletzt bereits in die richtige Richtung, so dass der ROCE schon 2020 zwischen 15,0 und 17,0 Prozent liegen wird. Im Geschäftsjahr 2019 waren es lediglich 10,6 Prozent. Die Analysten von Kepler Cheuvreux sind ebenfalls sehr optimistisch bezüglich des Margenpotenzials bei GEA und empfehlen die Aktie mit einem Kursziel von 37 Euro zum Kauf.

Die Aktie von GEA ist zuletzt trotzdem noch seitwärts gelaufen. Im Vorfeld der Zahlenbekanntgabe im März sollte die Hoffnung auf einen starken Ausblick dem Papier aber nach vorne helfen. Spekulative Anleger setzen mit einem Turbo-Optionsschein der Société Générale auf kurzfristig steigende Kurse. Als Kursziel sehen wir den Bereich um 34 Euro bei der Aktie. Für den Optionsschein beträgt das Kursziel rund 0,90 Euro. Ein adäquater Stopp-Loss liegt bei 0,50 Euro.

• Basiswert: GEA Group

• Produktgattung: Turbo Optionsschein

• Emittent: Société Générale

• ISIN: DE000CL96644

• Laufzeit: Open end

• Kurs K.-o.-Call (16.02.21, 10:46 Uhr): 0,72 Euro

• Basispreis variabel: 23,4321 Euro

• Knock-out-Schwelle: 23,4321 Euro

• Hebel: 4,3

• Abstand zum Knock-out: 23,1 %

• Stopp-Loss Call: 0,50 Euro

Die Trading Idee ist ein Service der finanzen.net GmbH in Kooperation mit dem Dienstleister sc consult GmbH. Für die Produktauswahl und den Inhalt des Artikels ist allein der genannte Dienstleister verantwortlich.

Der Dienstleister versichert, dass Analysen unter Beachtung journalistischer Sorgfaltspflichten, insbesondere der Pflicht zur wahrheitsgemäßen Berichterstattung sowie der erforderlichen Sachkenntnis, Sorgfalt und Gewissenhaftigkeit abgefasst werden. Wir weisen Sie darauf hin, dass finanzen.net aktuell oder in den letzten zwölf Monaten eine entgeltliche Werbungskooperation mit Emittenten von Zertifikaten eingegangen ist. Weiterhin empfehlen wir Interessenten vor einem möglichen Investment in die in diesem Artikel genannten Wertpapiere den jeweils relevanten und rechtlich ausschließlich maßgeblichen Wertpapierprospekt (Basisprospekt, die dazugehörigen Endgültigen Bedingungen sowie etwaig Nachträge dazu auf der Seite des jeweiligen Emittenten zu lesen, um sich möglichst umfassend zu informieren. Insbesondere gilt dies für die Risiken eines möglichen Investments in die genannten Wertpapiere.

