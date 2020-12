Trading Idee Intel: Stammkunden wenden sich ab

Denn Microsoft soll nach Insider-Informationen an eigenen Chips arbeiten, die in seinen Servern für Rechenzentren, also insbesondere für das Cloudgeschäft, eingesetzt werden sollen. Auch Prozessoren für das Microsoft-Tablet Surface könnten in der Pipeline sein. Die neuen Prozessoren sollen auf der Technologie des Chip-Designers ARM basieren.

Damit könnte sich ein Trend weiter etablieren, der für Intel alles andere als angenehm wäre. Denn nicht nur Apple und Microsoft scheinen besonders beim Thema Cloud auf eigene Halbleiter setzen zu wollen. Auch Amazon, seinerseits im Cloud-Wettbewerb mit seiner AWS-Plattform unterwegs, soll entsprechende Entwicklungsbemühungen vorantreiben.

Der Aktienkurs von Intel macht in diesem Umfeld derzeit keine gute Figur. Am vergangenen Freitag ging es unter anderem wegen der Microsoft-Nachrichten um weitere 6 Prozent nach unten, womit die Aktie auch ihre 200-Tage-Linie durchbrach. Damit erhöht sich nun das Risiko, dass die Unterstützungszone bei rund 44 Dollar getestet wird. Angesichts des fundamentalen Rahmens könnte der Wert hier allerdings auch sehr schnell durchrutschen und sich dann bei der nächsten Unterstützung im Bereich von 38 Dollar wiederfinden.

Für spekulativ aufgestellte Investoren eröffnet sich hier eine entsprechende Short-Spekulation. Diese könnte mit einem Open End Turbo Put Optionsschein der UBS mit einem Hebel von derzeit 4,0 umgesetzt werden. Wir würden dem Schein auf Basis des pessimistischen Szenarios für die Intel-Aktie ein Potenzial von rund 80 Prozent mit einem Kursziel von rund 1,75 Euro zutrauen. Abgesichert werden sollte mit einem Stopp-Loss bei 0,60 Euro.

• Basiswert: Intel

• Produktgattung: Knock-Out Warrants

• Emittent: UBS

• ISIN: DE000UE06CY8

• Laufzeit: Open end

• Kurs K.-o.-Put (21.12.2020 10:25 Uhr): 0,98 Euro

• Basispreis variabel: 58,131181 Dollar

• Knock-out-Schwelle: 58,131181 Dollar

• Hebel: 4,0

• Abstand zum Knock-out: 23,9 Prozent

• Stopp-Loss Put: 0,60 Euro







Die Trading Idee ist ein Service der finanzen.net GmbH in Kooperation mit dem Dienstleister sc consult GmbH. Für die Produktauswahl und den Inhalt des Artikels ist allein der genannte Dienstleister verantwortlich.

Der Dienstleister versichert, dass Analysen unter Beachtung journalistischer Sorgfaltspflichten, insbesondere der Pflicht zur wahrheitsgemäßen Berichterstattung sowie der erforderlichen Sachkenntnis, Sorgfalt und Gewissenhaftigkeit abgefasst werden. Wir weisen Sie darauf hin, dass finanzen.net aktuell oder in den letzten zwölf Monaten eine entgeltliche Werbungskooperation mit Emittenten von Zertifikaten eingegangen ist. Weiterhin empfehlen wir Interessenten vor einem möglichen Investment in die in diesem Artikel genannten Wertpapiere den jeweils relevanten und rechtlich ausschließlich maßgeblichen Wertpapierprospekt (Basisprospekt, die dazugehörigen Endgültigen Bedingungen sowie etwaig Nachträge dazu auf der Seite des jeweiligen Emittenten zu lesen, um sich möglichst umfassend zu informieren. Insbesondere gilt dies für die Risiken eines möglichen Investments in die genannten Wertpapiere.

Bildquellen: Dragan Jovanovic / Shutterstock.com