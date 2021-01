Trading Idee Micron Technology: Erste große Korrektur

Mit der Folge, dass manche Branchen inzwischen echte Schwierigkeiten haben, die nötige Anzahl an Chips zu besorgen. So auch die Automobilindustrie. Entsprechende News waren in den vergangenen Wochen in den Schlagzeilen.

Was bedeutet das nun für die Halbleiterhersteller? Nachdem sie zum Teil mit Produktionsstilllegungen in das Jahr 2020 gestartet waren, laufen sie nun auf Hochtouren. Einer der großen Anbieter in diesem Bereich ist dabei Micron Technology. Dessen Kernkompetenz sind Speicherchips unter Verwendung verschiedener Technologien. Die Konsensschätzung im Markt geht davon aus, dass sich der Gewinn bei Micron im laufenden Geschäftsjahr, das noch bis August geht, um knapp 58 Prozent verbessern kann. Für das darauffolgende Jahr sind die Prognosen sogar noch besser. Hier erwarten die von FactSet befragten Analysten einen Gewinn je Aktie von 8,09 Dollar nach geschätzten 4,16 Dollar je Aktie im laufenden Geschäftsjahr. Darauf aufbauend liegt das KGV für die nächsten zwölf Monate bei nur moderaten 13,6.

Kein Wunder, dass die Aktie in den letzten Monaten sogar eine deutlich Outperformance gegenüber der Benchmark S&P 500 zeigte. Doch das könnte aktuell erst einmal zu Ende sein. Denn auch hier sind erste Korrekturansätze zu erkennen, was nach der Rally seit November nachvollziehbar wäre. Aus charttechnischer Sicht ist eine Konsolidierung bis auf das Niveau bis zu 70 Dollar durchaus denkbar, vor allem angesichts eines aktuell volatilen Gesamtmarktes.

Spekulativ aufgestellte Investoren können darauf mit einem Put-Hebelprodukt setzen. Hier würden wir einen Best Unlimited Turbo-Optionsschein der Société Générale mit einem Hebel von 5,0 empfehlen. Wir würden dem Papier eine Performance von rund 50 Prozent zutrauen mit einem Kursziel von 2,00 Euro. Abgesichert werden sollte mit einem Stopp-Loss bei 1,00 Euro

• Basiswert: Micron Technology

• Produktgattung: Knock-Out Warrants

• Emittent: Société Générale

• ISIN: DE000SB79XE3

• Laufzeit: Open end

• Kurs K.-o.-Put (29.01.2021 14:21 Uhr): 1,33 Euro

• Basispreis variabel: 92,9319 Dollar

• Knock-out-Schwelle: 92,9319 Dollar

• Hebel: 5,0

• Abstand zum Knock-out: 18,7 Prozent

• Stopp-Loss Put: 1,00 Euro



Die Trading Idee ist ein Service der finanzen.net GmbH in Kooperation mit dem Dienstleister sc consult GmbH. Für die Produktauswahl und den Inhalt des Artikels ist allein der genannte Dienstleister verantwortlich.

Der Dienstleister versichert, dass Analysen unter Beachtung journalistischer Sorgfaltspflichten, insbesondere der Pflicht zur wahrheitsgemäßen Berichterstattung sowie der erforderlichen Sachkenntnis, Sorgfalt und Gewissenhaftigkeit abgefasst werden. Wir weisen Sie darauf hin, dass finanzen.net aktuell oder in den letzten zwölf Monaten eine entgeltliche Werbungskooperation mit Emittenten von Zertifikaten eingegangen ist. Weiterhin empfehlen wir Interessenten vor einem möglichen Investment in die in diesem Artikel genannten Wertpapiere den jeweils relevanten und rechtlich ausschließlich maßgeblichen Wertpapierprospekt (Basisprospekt, die dazugehörigen Endgültigen Bedingungen sowie etwaig Nachträge dazu auf der Seite des jeweiligen Emittenten zu lesen, um sich möglichst umfassend zu informieren. Insbesondere gilt dies für die Risiken eines möglichen Investments in die genannten Wertpapiere.

