Trading Idee Twitter: Zu schnell, zu viel?

Keine Frage - die präsentierten Quartalszahlen waren insgesamt durchaus ansprechend. So konnte das Unternehmen im Abschlussquartal 2020 seinen Umsatz auf fast 1,3 Milliarden Dollar steigern und damit auch die Markterwartungen signifikant übertreffen, die im Durchschnitt bei nur 1,18 Milliarden Dollar gelegen hatten. Positiv auch, dass man für den Umsatz im laufenden ersten Quartal ein Resultat anpeilt (940 Millionen bis 1,04 Milliarden Dollar), das im besten Fall ebenfalls über den Markterwartungen (im Durchschnitt 965 Millionen Dollar) liegen würde. Und letztlich konnte Twitter auch mit dem Gewinn je Aktie von 0,38 Dollar die Analystenerwartungen deutlich toppen, die bei nur durchschnittlich 0,29 Dollar gelegen hatten. Unter diesen Bedingungen gehen die jüngsten Kursaufschläge durchaus in Ordnung.

Allerdings: Der zweite Blick offenbart doch einige Schwächen. Das betrifft insbesondere das Thema Free Cashflow. Eine wichtige Größe bei der Fragestellung, wie Twitter in das weitere Wachstum investieren kann. Hier ergab sich im vierten Quartal ein Überschuss von nur noch 272 Millionen Dollar. Damit war der Free Cashflow das vierte Quartal in Folge rückläufig. Gleichzeitig kletterten die Investitionen das vierte Quartal in Folge auf nun 873 Millionen Dollar. Das heißt zwar jetzt nicht, dass Twitter in irgendwelche finanziellen Probleme kommen dürfte. Aber der Spielraum für zusätzliche Investitionen dürfte zunehmend kleiner werden und das in einem mehr als umkämpften Markt. Deshalb gilt die Aktienbewertung mit einem KGV von über 80 für dieses Jahr und immer noch fast 64 für nächstes Jahr als äußerst ambitioniert. Hier besteht aus unserer Sicht das Risiko, dass die Anleger zumindest kurzfristig erst einmal Gewinne mitnehmen und das charttechnische Gap, das bis rund 60 Dollar zurückgeführt, schließen werden.

Spekulativ aufgestellte Investoren können auf diesen möglichen Rücksetzer auch mit einem Put-Hebel-Produkt setzen. Wir empfehlen einen Best Unlimited Turbo-Optionsschein der Société Générale mit einem Hebel von 5,0. Wir sehen hier ein mögliches Gewinnpotenzial von rund 70 Prozent mit einem Kursziel bei rund 2,00 Euro. Den Stopp-Loss setzen wir bei 0,75 Euro.

• Basiswert: Twitter

• Produktgattung: Knock-Out Warrants

• Emittent: Société Générale

• ISIN: DE000SD8ECA5

• Laufzeit: Open end

• Kurs K.-o.-Put (16.02.2021 14:07 Uhr): 1,18 Euro

• Basispreis variabel: 85,901 Dollar

• Knock-out-Schwelle: 85,901 Dollar

• Hebel: 5,0

• Abstand zum Knock-out: 19,5 Prozent

• Stopp-Loss Put: 0,75 Euro

Die Trading Idee ist ein Service der finanzen.net GmbH in Kooperation mit dem Dienstleister sc consult GmbH. Für die Produktauswahl und den Inhalt des Artikels ist allein der genannte Dienstleister verantwortlich.

Der Dienstleister versichert, dass Analysen unter Beachtung journalistischer Sorgfaltspflichten, insbesondere der Pflicht zur wahrheitsgemäßen Berichterstattung sowie der erforderlichen Sachkenntnis, Sorgfalt und Gewissenhaftigkeit abgefasst werden. Wir weisen Sie darauf hin, dass finanzen.net aktuell oder in den letzten zwölf Monaten eine entgeltliche Werbungskooperation mit Emittenten von Zertifikaten eingegangen ist. Weiterhin empfehlen wir Interessenten vor einem möglichen Investment in die in diesem Artikel genannten Wertpapiere den jeweils relevanten und rechtlich ausschließlich maßgeblichen Wertpapierprospekt (Basisprospekt, die dazugehörigen Endgültigen Bedingungen sowie etwaig Nachträge dazu auf der Seite des jeweiligen Emittenten zu lesen, um sich möglichst umfassend zu informieren. Insbesondere gilt dies für die Risiken eines möglichen Investments in die genannten Wertpapiere.

Bildquellen: Anthony Correia / Shutterstock.com