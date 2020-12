Trading Idee WACKER CHEMIE: Die Chemie stimmt

Der Deal steht: Im Rahmen der Vereinbarung mit Curevac wird Wacker im ersten Halbjahr 2021 am Standort Amsterdam mit der Produktion beginnen. Mit den Vorbereitungen für den Produktionsstart, dem Technologietransfer und den Testläufen wurde bereits begonnen. Demnach will Wacker pro Jahr mehr als 100 Millionen Impfdosen herstellen. Für den nicht ganz abwegigen Fall einer höher als zunächst erwarteten Nachfrage bestehen zudem ausreichend Erweiterungsoptionen.Geld für weitere, umfangreiche Investitionen hat der Chemiekonzern. Kürzlich wurde bekannt, dass Wacker im Rahmen der Siltronic-Übernahme durch das taiwanesische Unternehmen Globalwafers das Siltronic-Aktienpaket von knapp 31 Prozent abgeben und dadurch einen Erlös von rund 1,2 Mrd. Euro erzielen wird. Die Analysten von Kepler Cheuvreux sind ebenfalls optimistisch für die Zukunft. Neben dem Deal mit Curevac sehen diese im Silikon- und Polymergeschäft Rückenwind für das Chemieunternehmen. Das Kursziel wurde in der Folge auf 129 Euro angehoben.

Das lässt auch nach der zuletzt starken Performance noch Luft nach oben. Spekulative Anleger setzen mit einem Turbo-Optionsschein der DZ Bank auf weiter steigende Kurse. In Anlehnung an das Kursziel der Analysten halten wir für den Optionsschein einen Kurs von rund 3,30 Euro für möglich, ein Potenzial von 40 Prozent. Ein adäquater Stopp-Loss liegt bei 1,75 Euro.

• Basiswert: Wacker Chemie

•Produktgattung: Turbo Optionsschein

•Emittent: DZ Bank

• ISIN: DE000DFX4D10

•Laufzeit: Open end

•Kurs K.-o.-Call (17.12.20, 13:29 Uhr): 2,37 Euro

•Basispreis variabel: 91,6224 Euro

•Knock-out-Schwelle: 91,6224 Euro

•Hebel: 4,9

•Abstand zum Knock-out: 19,9 %

•Stopp-Loss Call: 1,75 Euro





Bildquellen: WACKER Chemie