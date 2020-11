Trading Idee WACKER CHEMIE: Warmer Geldregen

Sollte die Übernahme gelingen, würden sich die Nummer 3 und Nummer 4 im Markt für Wafer, welche die Ausgangsbasis für die Halbleiterproduktion darstellen, zusammenschließen. Damit wäre diese Branche letztlich noch stärker in der Hand asiatischer Hersteller.

Lachender Dritter wäre der Spezialchemie-Hersteller WACKER CHEMIE. Dieser hält derzeit noch 31 Prozent an Siltronic und könnte durch den Deal knapp 1,2 Milliarden Euro vereinnahmen. Ein Betrag, mit dem Wacker Chemie einiges anfangen könnte. Denn das Unternehmen selbst hat sich in etlichen spannenden Branchen, etwa in der Solarindustrie, als Zulieferer positioniert, mit entsprechend interessanten Wachstumsperspektiven. Aktuell dabei sicherlich besonders "sexy": Mit dem Impfstoff-Hersteller Moderna hat man eine Vereinbarung getroffen, deren Corona-Impfstoff zu produzieren.

Zwar hat Wacker Chemie die Corona-Pandemie im laufenden Jahr auch negativ zu spüren bekommen. Doch spätestens ab dem kommenden Jahr kann man wieder auf kräftige Zuwächse hoffen. Damit könnten dann auch die millionenschweren Abschreibungen aus dem vergangenen Jahr endgültig in den Hintergrund treten.

Diese Mischung eröffnet der Aktie weiteres Erholungspotenzial mit einem kurz- bis mittelfristigen Kursziel von mindestens 130 Euro, mithin einer Chance von knapp 20 Prozent.

Spekulativ aufgestellte Investoren könnten dies mit einem Hebel-Produkt begleiten. Hier würden wir einen Open End Turbo Call Optionsschein der DZ-Bank mit einem Hebel von 4,9 empfehlen. Obwohl der Schein nach der Übernahmemeldung bereits kräftig zulegen konnte, würden wir hier bei einer Fortsetzung der Erholung der Wacker-Chemie-Aktie immer noch ein Potenzial von rund 80 Prozent sehen und ein Kursziel von 4,00 Euro ausgeben. Abgesichert werden sollte mit einem Stopp-Loss bei 1,40 Euro.

• Basiswert: Wacker Chemie

• Produktgattung: Knock-Out Warrants

• Emittent: DZ Bank

• ISIN: DE000DFX02Q2

• Laufzeit: Open end

• Kurs K.-o.-Call (30.11.2020 14:14 Uhr): 2,18 Euro

• Basispreis variabel: 86,5107 Euro

• Knock-out-Schwelle: 86,5107 Euro

• Hebel: 4,9

• Abstand zum Knock-out: 19,7 Prozent

• Stopp-Loss Call: 1,40 Euro





