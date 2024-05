US-Geldpolitik

Turnusmäßig hat die US-Notenbank Federal Reserve am Mittwoch über die weitere Geldpolitik des Landes entschieden.

Die US-Notenbank Fed hat den Leitzins bei 5,25 bis 5,50 Prozent belassen. Es wurde allgemein erwartet, dass die amerikanischen Währungshüter diesmal den Leitzins noch unangetastet auf weiterhin hohem Niveau lassen werden. Der Offenmarktausschuss (FOMC) bestätigte, dass eine Senkung der aktuellen Spanne nur dann in Frage kommt, wenn er größere Zuversicht in einen dauerhaften Rückgang der Inflation auf 2 Prozent hat. Es habe in den vergangenen Monaten aber keine weiteren Fortschritte beim Inflationsrückgang gegeben. Das Gremium will den Abbau seiner Wertpapierbestände verlangsamen.

Auch auf den vorherigen Sitzungen hatte die Fed ihre Zinsen nicht verändert. Zuletzt war die Spanne im vergangenen Juli um 0,25 Prozentpunkte angehoben worden. Im Kampf gegen die Inflation erhöhten die Währungshüter die Zinsen stark, nachdem der Leitzins im März 2022 noch zwischen null und 0,25 Prozent gelegen hatte.

Im März lag die Inflationsrate in den USA bei 3,5 Prozent, nachdem sie im Jahr 2022 zeitweise bis auf gut neun Prozent gestiegen war. Nachdem sich die Teuerung deutlich abgeschwächt hatte, erwies sie sich zuletzt als hartnäckig. Die Fed strebt eine Inflationsrate von zwei Prozent an.

"Von den knapp sieben Zinssenkungsschritten, die Marktteilnehmer zum Jahresbeginn noch einpreisten, sind aktuell ein bis zwei übriggeblieben" so Analyst Sven Streibel von der DZ Bank. Denn die jüngsten US-Konjunkturdaten hätten zwar einen überraschend robusten Arbeitsmarkt gezeigt, aber auch eine hartnäckigere Inflationsentwicklung als erwartet.

Terminmärkte preisen zwei US-Leitzinssenkungen ein

Die Anleger hätten sich an die zeitweise stärkeren Kursschwankungen wegen der Fed schon weitgehend gewöhnt, meint Experte Robert Halver von der Baader Bank. Er sehe für die Notenbank zudem keinen Grund, noch lange an ihrer restriktiven Politik festzuhalten. Die hartnäckige Inflation in den USA sieht er als positiven Faktor für die Unternehmensumsätze und -gewinne, die "mitinflationiert" würden. Aktuell würden die Terminmärkte nur noch zwei Zinssenkungen einpreisen - und zwar im September und im Dezember. Diese dürften dann auch ihre positive Wirkung auf die kreditabhängige Wirtschaft entfalten. In den kommenden Jahren werde es mit den Zinsen weiter bergab gehen.

Hoffnung auf Zinssenkung der EZB im Juni

Hoffnungen setzt Halver zudem in die von ihm im Juni erwartete, erste Zinssenkung der Europäischen Zentralbank, kurz EZB. Die schwache Wirtschaft und die Strukturdefizite ließen den Währungshütern der Eurozone keine andere Wahl, zumal sie auf konjunkturbedingt rückläufige Preissteigerungsraten verweisen könnten.

Redaktion finanzen.net / dpa-AFX / Dow Jones Newswires