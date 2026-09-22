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AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) Aktie

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67,70 EUR -0,54 EUR -0,79 %
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63,47 CHF -0,90 CHF -1,40 %
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Marktkap. 133,79 Mrd. EUR

KGV 17,98 Div. Rendite 1,47%
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AI Analyse

JP Morgan Chase & Co.

AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) Overweight

14:26 Uhr
AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) Overweight
Aktie in diesem Artikel
AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev)
67,70 EUR -0,54 EUR -0,79%
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - JPMorgan hat die Einstufung für AB Inbev nach einem Kapitalmarkttag des Bierkonzerns auf "Overweight" mit einem Kursziel von 79,88 Euro belassen. Die Aktie steht zudem auf der "Analyst Focus List" der US-Bank. AB Inbev rage in der Branche für verpackte Konsumgüter (CPG) insgesamt heraus als führendes Unternehmen mit Blick auf beständige Wertsteigerungen, schrieb Celine Pannuti in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Der Kapitalmarkttag habe die Stärken im Vertrieb und verbesserte Marketingfähigkeiten gezeigt, welche die mittelfristigen Wachstumsambitionen untermauerten./mis/rob/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: 23.09.2026 / 08:44 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.09.2026 / 08:44 / BST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Anheuser-Busch InBev

Zusammenfassung: AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) Overweight

Unternehmen:
AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev)		 Analyst:
JP Morgan Chase & Co.		 Kursziel:
79,88 €
Rating jetzt:
Overweight		 Kurs*:
67,64 €		 Abst. Kursziel*:
18,10%
Rating vorher:
Overweight		 Kurs aktuell:
67,70 €		 Abst. Kursziel aktuell:
17,99%
Analyst Name:
Celine Pannuti 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
88,21 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

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