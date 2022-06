ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Bank Credit Suisse hat die Einstufung für Ahold Delhaize auf "Neutral" mit einem Kursziel von 26 Euro belassen. Analystin Victoria Petrova passte in einer am Montag vorliegenden Studie ihr Erwartungen für den Supermarktkonzern an - vor allem wegen des derzeitigen Inflationsumfelds und währungsbedingten Rückenwinds vom US-Geschäft. Die jüngsten Entwicklungen bestärkten sie in ihrer neuralen Einschätzung der Papiere./tih/edh