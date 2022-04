NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel für Ahold Delhaize vor Zahlen von 31 auf 33 Euro gehoben und die Einstufung auf "Outperform" belassen. Das erste Quartal des Einzelhändlers dürfte durchwachsen ausgefallen sein, schrieb Analyst William Woods in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Das neue Ziel resultiere aus erhöhten Inflationserwartungen mit Blick auf die Lebensmittelpreise./mf/mis