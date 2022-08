NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel für Ahold Delhaize nach Halbjahreszahlen von 30 auf 31 Euro angehoben und die Einstufung auf "Outperform" belassen. Umsatz und Margen des Handelskonzerns hätten die Erwartungen lässig getoppt, schrieb Analyst William Woods in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Das Unternehmen habe sich in jeder Hinsicht als widerstandsfähig erwiesen./bek/jha/