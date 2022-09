NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Ahold Delhaize auf "Outperform" mit einem Kursziel von 31 Euro belassen. Bei dem Vergleich der Vergütungsanreize für das führende Management in der Supermarktbranche schneide der niederländische Konzern am besten ab, schrieb Analyst William Woods in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Sowohl bei den Boni als auch den längerfristigen Vergütungsplänen seien Aholds Programme die fairsten und effektivsten./tav/jha/