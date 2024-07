UBS AG

Ahold Delhaize (Ahold) Sell

21:51 Uhr

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die schweizerische Großbank UBS hat die Einstufung für Ahold Delhaize vor Zahlen zum zweiten Quartal auf "Sell" mit einem Kursziel von 27 Euro belassen. Er rechne zwar mit weitgehend stabilen Resultaten des niederländischen Einzelhandelskonzerns, schrieb Analyst Sreedhar Mahamkali in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Der Fokus der Anleger liege aber wahrscheinlich schon auf dem Geschäftsjahr 2025. Angesichts steigenden Wettbewerbsdrucks in den USA könnten dann und im Jahr 2026 die Margen sinken./la/he

Veröffentlichung der Original-Studie: 11.07.2024 / 16:51 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.07.2024 / 16:51 / GMT

