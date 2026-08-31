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AI Analyse

Bernstein Research

AIR France-KLM Market-Perform

14:51 Uhr
AIR France-KLM Market-Perform
Aktie in diesem Artikel
AIR France-KLM
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Air France-KLM mit einem Kursziel von 12,20 Euro auf "Market-Perform" belassen. Fluggesellschaften und ihre Anleger hätten augenblicklich ein Problem, das alle anderen in den Schatten stelle: die Kerosinpreise, schrieb Alex Irving am Mittwoch. Die Airlines müssten mit einer Verdopplung ihres größten Kostenfaktors zurechtkommen und die Absicherungsgeschäfte liefen bald aus. Kapazitätseinschränkunngen im Winter reichten wohl nicht aus, um Verluste zu verhindern. Finanzschwächere Airlines könnte es in Bedrängnis bringen, schrieb er unter Verweis auf Air Baltic unter Chapter 11 des US-Insolvenzrechts. Für die Überlebenden winke derweil eine bessere Marktstruktur. Den Flughafenbetreibern bleibe derweil nur die Möglichkeit, den Sturm einfach durchzustehen./ag/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: 23.09.2026 / 22:07 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.09.2026 / 04:01 / UTC

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Tatiana Popova / Shutterstock.com

Zusammenfassung: AIR France-KLM Market-Perform

Unternehmen:
AIR France-KLM		 Analyst:
Bernstein Research		 Kursziel:
12,20 €
Rating jetzt:
Market-Perform		 Kurs*:
11,50 €		 Abst. Kursziel*:
6,09%
Rating vorher:
Market-Perform		 Kurs aktuell:
11,57 €		 Abst. Kursziel aktuell:
5,45%
Analyst Name:
Alex Irving 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
12,78 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

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