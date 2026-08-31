AIR France-KLM Aktie
Marktkap. 3,18 Mrd. EURKGV 1,98 Div. Rendite 0,00%
WKN A3EJGH
ISIN FR001400J770
Symbol AFRAF
AI Analyse
AIR France-KLM Market-Perform
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Air France-KLM mit einem Kursziel von 12,20 Euro auf "Market-Perform" belassen. Fluggesellschaften und ihre Anleger hätten augenblicklich ein Problem, das alle anderen in den Schatten stelle: die Kerosinpreise, schrieb Alex Irving am Mittwoch. Die Airlines müssten mit einer Verdopplung ihres größten Kostenfaktors zurechtkommen und die Absicherungsgeschäfte liefen bald aus. Kapazitätseinschränkunngen im Winter reichten wohl nicht aus, um Verluste zu verhindern. Finanzschwächere Airlines könnte es in Bedrängnis bringen, schrieb er unter Verweis auf Air Baltic unter Chapter 11 des US-Insolvenzrechts. Für die Überlebenden winke derweil eine bessere Marktstruktur. Den Flughafenbetreibern bleibe derweil nur die Möglichkeit, den Sturm einfach durchzustehen./ag/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: 23.09.2026 / 22:07 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.09.2026 / 04:01 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Tatiana Popova / Shutterstock.com
Zusammenfassung: AIR France-KLM Market-Perform
|Unternehmen:
AIR France-KLM
|Analyst:
Bernstein Research
|Kursziel:
12,20 €
|Rating jetzt:
Market-Perform
|Kurs*:
11,50 €
|Abst. Kursziel*:
6,09%
|Rating vorher:
Market-Perform
|Kurs aktuell:
11,57 €
|Abst. Kursziel aktuell:
5,45%
|
Analyst Name:
Alex Irving
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
12,78 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
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