HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Air Liquide von 190 auf 200 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Air Liquide sei in einer beneidenswerten Position, denn das französische Unternehmen sei wohl der einzige der drei großen Industriegaseproduzenten "ohne klare aktienspezifische Baisse-These", schrieb Analyst Sebastian Bray in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Bei Air Products verweist er auf hohe Kosten, aber sieht vor allem Risiken bei Energieprojekten und mit Blick auf fallende Heliumpreise, die hier am höchsten seien. Linde gefalle ihm zwar, doch sei der fünfjährige Upgrade-Zyklus in Kürze abgeschlossen./ck/gl

