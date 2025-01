Jefferies & Company Inc.

Airbus SE (ex EADS) Buy

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Airbus auf "Buy" belassen. Der Flugzeugbauer dürfte im Dezember 2024 die Auslieferungen auf Jahressicht um 13 Prozent gesteigert haben, schrieb Analystin Chloe Lemarie in einer am Donnerstag vorliegenden Branchenstudie. Die Zahl der Erstflüge lasse darauf schließen, dass die Lagerbestände per Jahresende zurückgegangen sein dürften./bek/gl

