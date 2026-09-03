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Symbol EADSF

AI Analyse

Jefferies & Company Inc.

Airbus SE Hold

12:16 Uhr
Airbus SE Hold
Aktie in diesem Artikel
Airbus SE
197,80 EUR 1,18 EUR 0,60%
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Airbus mit einem Kursziel von 200 Euro auf "Hold" belassen. Chloe Lemarie äußerte sich am Freitag zu einem Bericht über einen Vorfall bei der Abnahmeinspektion eines A330-Jets. Sie wies darauf hin, dass dem Bericht zufolge die Auslieferungen des Flugzeugs im Juni und Juli unterbrochen wurden, im August aber mit einem Jet wieder begonnen haben sollen. Sollte sich dies bestätigen, würde ihre Schätzung um ein Flugzeug übertroffen./tih/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 04.09.2026 / 02:28 / ET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.09.2026 / 02:28 / ET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Bocman1973 / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Airbus Hold

Unternehmen:
Airbus SE		 Analyst:
Jefferies & Company Inc.		 Kursziel:
200,00 €
Rating jetzt:
Hold		 Kurs*:
198,02 €		 Abst. Kursziel*:
1,00%
Rating vorher:
Hold		 Kurs aktuell:
197,80 €		 Abst. Kursziel aktuell:
1,11%
Analyst Name:
Chloe Lemarie 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
230,20 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

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