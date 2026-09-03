Jefferies & Company Inc.

Airbus SE Hold

12:16 Uhr

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Airbus mit einem Kursziel von 200 Euro auf "Hold" belassen. Chloe Lemarie äußerte sich am Freitag zu einem Bericht über einen Vorfall bei der Abnahmeinspektion eines A330-Jets. Sie wies darauf hin, dass dem Bericht zufolge die Auslieferungen des Flugzeugs im Juni und Juli unterbrochen wurden, im August aber mit einem Jet wieder begonnen haben sollen. Sollte sich dies bestätigen, würde ihre Schätzung um ein Flugzeug übertroffen./tih/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 04.09.2026 / 02:28 / ET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.09.2026 / 02:28 / ET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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