Airbus Aktie
Marktkap. 155,84 Mrd. EURKGV 30,00 Div. Rendite 1,61%
WKN 938914
ISIN NL0000235190
Symbol EADSF
AI Analyse
Airbus SE Hold
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Airbus mit einem Kursziel von 200 Euro auf "Hold" belassen. Chloe Lemarie äußerte sich am Freitag zu einem Bericht über einen Vorfall bei der Abnahmeinspektion eines A330-Jets. Sie wies darauf hin, dass dem Bericht zufolge die Auslieferungen des Flugzeugs im Juni und Juli unterbrochen wurden, im August aber mit einem Jet wieder begonnen haben sollen. Sollte sich dies bestätigen, würde ihre Schätzung um ein Flugzeug übertroffen./tih/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 04.09.2026 / 02:28 / ET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.09.2026 / 02:28 / ET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Bocman1973 / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Airbus Hold
|Unternehmen:
Airbus SE
|Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|Kursziel:
200,00 €
|Rating jetzt:
Hold
|Kurs*:
198,02 €
|Abst. Kursziel*:
1,00%
|Rating vorher:
Hold
|Kurs aktuell:
197,80 €
|Abst. Kursziel aktuell:
1,11%
|
Analyst Name:
Chloe Lemarie
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
230,20 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
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