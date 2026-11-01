Apple Aktie
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Marktkap. 4,52 Bio. EURKGV 37,98 Div. Rendite 0,31%
WKN 865985
ISIN US0378331005
Symbol AAPL
AI Analyse
Apple Overweight
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Apple mit einem Kursziel von 355 US-Dollar auf "Overweight" belassen. Die Lieferzeit des iPhone Duo habe sich in Woche 11 nach Einführung erheblich gebessert, schrieb Samik Chatterjee am Sonntag. Geholfen habe dabei vermutlich mehr Klarheit in der Zulieferung von Komponenten./rob/ag/tih
Veröffentlichung der Original-Studie: 22.11.2026 / 14:17 / EST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.11.2026 / 14:17 / EST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: r.classen / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Apple Overweight
|Unternehmen:
Apple Inc.
|Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|Kursziel:
$ 355,00
|Rating jetzt:
Overweight
|Kurs*:
$ 342,70
|Abst. Kursziel*:
3,59%
|Rating vorher:
Overweight
|Kurs aktuell:
$ 348,07
|Abst. Kursziel aktuell:
1,99%
|
Analyst Name:
Samik Chatterjee
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
$ 331,10
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Apple Inc.
|12:11
|Apple Overweight
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|JP Morgan Chase & Co.
|17.11.26
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|12:11
|Apple Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|20.11.26
|Apple Neutral
|UBS AG
|19.11.26
|Apple Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|17.11.26
|Apple Outperform
|Bernstein Research
|16.11.26
|Apple Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12:11
|Apple Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|19.11.26
|Apple Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|17.11.26
|Apple Outperform
|Bernstein Research
|16.11.26
|Apple Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|13.11.26
|Apple Outperform
|Bernstein Research
|03.11.26
|Apple Verkaufen
|DZ BANK
|03.11.26
|Apple Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|03.11.26
|Apple Underweight
|Barclays Capital
|26.10.26
|Apple Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|19.10.26
|Apple Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|20.11.26
|Apple Neutral
|UBS AG
|03.11.26
|Apple Neutral
|UBS AG
|29.10.26
|Apple Neutral
|UBS AG
|21.10.26
|Apple Neutral
|UBS AG
|20.10.26
|Apple Neutral
|UBS AG