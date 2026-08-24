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Symbol ARGNF

UBS AG

arGEN-X Buy

08:51 Uhr
arGEN-X Buy
Aktie in diesem Artikel
arGEN-X N.V.
894,00 EUR 21,80 EUR 2,50%
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ZÜRICH (dpa-AFX Broker) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Argenx von 960 auf 1400 US-Dollar angehoben und die Aktien von "Neutral" auf "Buy" hochgestuft. Analystin Xian Deng sieht den Antikörperspezialisten als "seltene, äußerst erfolgreiche Wachstumsstory" innerhalb der Branche. Wie sie am Dienstag schrieb, hält sie die Erfolgsstory trotz des inzwischen mehr als verdreifachten Aktienkurses in den vergangenen 5 Jahren noch lange nicht für auserzählt. Für das Flaggschiffmedikament Vyvgart sieht sie ein Umsatzpotenzial von rund 20 Milliarden Dollar. Mit der Plattformtechnologie komme man zudem weg von der hohen Abhängigkeit vom Erfolg von Vyvgart./ck/rob/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 25.08.2026 / 17:04 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.08.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: peterschreiber.media/ shutterstock.com

Zusammenfassung: arGEN-X Buy

Unternehmen:
arGEN-X N.V.		 Analyst:
UBS AG		 Kursziel:
-
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
875,60 €		 Abst. Kursziel*:
-
Rating vorher:
Neutral		 Kurs aktuell:
894,00 €		 Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name:
Xian Deng 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
946,80 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu arGEN-X N.V.

08:51 arGEN-X Buy UBS AG
25.08.26 arGEN-X Hold Deutsche Bank AG
18.08.26 arGEN-X Outperform RBC Capital Markets
18.08.26 arGEN-X Buy Goldman Sachs Group Inc.
18.08.26 arGEN-X Buy Jefferies & Company Inc.
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