Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)

AstraZeneca Buy

10:51 Uhr

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Astrazeneca auf "Buy" mit einem Kursziel von 14000 Pence belassen. Positiv erwartete Daten für ein Cholesterinspiegel-Medikament und das Bluthochdruck-Mittel Baxdrostat hätten Ende März beziehungsweise im zweiten Halbjahr das Potenzial, um die Konsensprognosen in Richtung des für 2030 angepeilten Umsatzes von 80 Milliarden US-Dollar zu treiben, schrieb Analystin Luisa Hector in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Es sei an der Zeit, die Aktie für diese 2025 erwarteten Kurstreiber zu kaufen./tih/la

